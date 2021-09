De Mercedes EQB is een volledig elektrische compacte SUV

De EQE 350 was niet het enige nieuws dat Mercedes-Benz op de IAA naar buiten bracht. De Duitse autofabrikant onthulde deze week in München ook de nieuwe, volledig elektrische, EQB, een compacte SUV. Al is compact misschien niet de beste typering voor een bijna 4 meter 70 metende bolide met zeven zitplaatsen. Twee uitvoeringen De Mercedes EQB wordt straks, om te beginnen, in twee uitvoeringen leverbaar. De EQB 300 met 4MATIC vierwielaandrijving en een elektromotor die 229 pk vermogen levert en de EQB 350, eveneens met 4MATIC aandrijving en een vermogen van 292 pk. Goed voor een sprint van 0 tot 100 km/h binnen respectievelijk 8 en 6,2 seconden. Beide modellen zijn uitgerust met een 67 kWh accu die een maximale actieradius van 419 kilometer heeft. Zowel de 300 als de 350 hebben een begrensde maximum snelheid van 160 km/h.

Tot zeven zitplaatsen Standaard heeft de Mercedes EQB vijf zitplaatsen. In de 7-zits uitvoering bevinden zich onder de bekleding van de kofferbak nog twee uitklapbare stoelen. Die bieden plek aan twee personen van maximaal 1m65, kinderen dus, over het algemeen. De grote binnenruimte heeft de EQB te danken aan de lange wielbasis. Mercedes heeft de EQB namelijk dezelfde wielbasis gegeven als de GLB; bijna 2 meter 83 (2,829). Om de kinderen op de achterste rij met twee stoelen iets meer beenruimte te geven kan de tweede zitrij optioneel 140 millimeter naar voren of naar achteren versteld worden. De rugleuningen van de stoelen op de tweede zitrij zijn standaard ook in meerdere standen in te stellen.



Made in Hungary De EQB wordt de eerste volledig elektrische Mercedes-Benz die in de Hongaarse Kecskemét-fabriek geproduceerd gaat worden. Dat geldt overigens niet voor de exemplaren die bedoeld zijn voor de Chinese markt. Die worden in China geproduceerd. De EQB interpreteert Mercedes-EQ's Progressive Luxury op een edgy en bijzonder karaktervolle manier. Hij is voorzien van de karakteristieke Mercedes-EQ zwarte grille met de bekende ster centraal in het midden. Een ander onderscheidend designkenmerk van de volledig elektrische wereld van Mercedes-EQ modellen is de doorlopende lichtstrip voor en achter.

Iedereen die straks een Mercedes EQB aanschaft, de prijzen worden op een later tijdstip bekend gemaakt, krijgt er standaard een jaar gratis me Charge bij. Met Mercedes me Charge kunnen klanten opladen bij meer dan 200.000 openbare laadstations in heel Europa, waar Mercedes-Benz zorgt voor een compensatie achteraf via groene stroom.