Mercedes onthult de elektrische EQE in München

Op de IAA, die dit jaar voor het eerst niet in Frankfurt maar in München gehouden wordt, heeft Mercedes-Benz een nieuwe fully electric limousine gepresenteerd . De EQE heeft uiterlijk veel weg van de enkele maanden geleden geïntroduceerde luxe EQS. Met een vermogen van 292pk (215kW) en een actieradius van maximaal 660 kilometer, uiteraard afhankelijk van rijgedrag en -omstandigheden, valt de EQE kwa EV-specificaties net onder die van de EQS.

Van binnen is de EQE groter dan de huidige E-klasse (213-serie) modellen. Zo hebben de bestuurder en passagier voorin 27 millimeter meer schouderruimte en is de totale interieurlengte met 80 millimeter gegroeid.

Vergeleken met de luxere EQS heeft de EQE een iets kortere wielbasis kortere overhangen en meer teruggetrokken flanken. Mercedes noemt het een toonbeeld van de business limousine van de toekomst. Met een lengte van bijna 5 meter (4,946) mag de EQE gerust een forse limousine genoemd worden. Dit zijn afmetingen die bij een 7-zits SUV niet zouden misstaan. Dat geldt ook voor de breedte van bijna 2 meter (1,961). De EQE heeft verder een vaste achterruit en een kofferdeksel. Het is dus, zoals we dat noemen, een sedan.

MBUX Hyperscreen dashboard

Het standaard digitale dashboard voor de bestuurder kan optioneel worden vervangen door een MBUX Hyperscreen zodat het complete dashboard verandert in een combi-instrument één breedbeelddisplay. Onder het gemeenschappelijke afdekglas lopen de hoge-resolutie displays schijnbaar naadloos in elkaar over. Het grafische uiterlijk van hun MBUX-inhoud is op elkaar afgestemd. Het MBUX Hyperscreen is op minimalistische wijze geïntegreerd in het dashboard.

Het 12,3 inch oled-voorpassagiersdisplay geeft deze een eigen display en bedieningspaneel. In Europa mag de voorpassagier tijdens het rijden ook dynamische inhoud bekijken, zoals video’s, tv of internet. Het voorpassagiersdisplay wordt automatisch gedimd wanneer de camera’s detecteren dat de bestuurder er naar kijkt.