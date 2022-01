Mercedes Vision EQXX: een EV met 1000 kilometer bereik

Mercedes heeft een nieuwe concept EV aan de wereld getoond. De Vision EQXX moet, naar eigen zeggen, de actieradius en verbruik van EV’s naar een nieuw niveau tillen. Welk niveau is dat dan? Welnu, volgens Mercedes zal de Vision EQXX met een verbruik van minder dan 10 kWh per 100 kilometer en een bereik van 1000 kilometer op één volle accu. Letwel, volgens de opgave van de fabrikant. Ter vergelijk, de huidige Mercedes EV's, zoals de EQS moet het nog doen met een verbruik dat ligt tussen de 15,7 en 19,8 kWh per 100 kilometer.

Vision EQXX, een EV van de volgende generatie

Het nu getoonde concept van de Vision EQXX ziet er in ieder geval bijzonder fraai uit. De coupé is volgens Mercedes het resultaat van een missie om technologische barrières in design, materiaalgebruik en technologie te doorbreken. De nieuwe EV is vanaf scratch ontwikkeld. Daarbij is gebruik gemaakt van lichtgewicht technieken, duurzame materialen en een nieuwe geavanceerde elektrische aandrijflijn.

Dit zou er onder andere voor moeten zorgen dat de EQXX coupé, met een wielbasis van 2m80, ca. 150 kW vermogen en een 1000 kilometer accu minder dan 1800 kilo gaat wegen. Het lage energieverbruik is volgens Mercedes ook te danken aan de ontwikkeling van nieuwe software waarmee nieuwe grenzen van efficiëntie verkend kunnen worden. Met de EQXX kun je op één accu van Berlijn naar Parijs rijden, zonder tussentijds bij een laadpaal te hoeven stoppen. Onderweg zorgen de in het dak ingebouwde zonnepanelen voor maximaal 25 kilometer bereik, afhankelijk hoe sterk de zon schijnt.

Opvallend is ook dat de nieuwe EQXX een dashboard heeft dat bestaat uit een 47,5 inch breedbeeld scherm met 8K resolutie. Het LED scherm strekt zich, als eerste volledig naadloze display in een Mercedes-Benz, uit over de volledige breedte van de cockpit, van de ene A-stijl naar de andere.