Mercedes presenteert AMG-modellen van de EQE

In september presenteerde Mercedes de elektrische EQE, een forse limousine van bijna vijf meter en een elektrische motor met een vermogen van bijna 300 pk en een actieradius van maximaal 660 kilometer. Vandaag heeft de Duitse autofabrikant de komst van twee AMG-versies van de EQE aangekondigd; de Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC en de EQE 53 4MATIC. Het nieuws van deze twee modellen zit hem natuurlijk vooral (lees: alleen) in de performance specificaties. Het zijn niet voor niets AMG-modellen.

Tot bijna 700 pk, 1000 Nm

De Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC is het ‘instapmodel’ met een vermogen van 476 pk en een maximaal koppel van 858 Nm. Goed voor een acceleratie van 0-100 in 4,2 seconden. Het maximale vermogen is overigens alleen beschikbaar wanneer de accu minimaal voor 50 procent opgeladen is.

De EQE 53 is verkrijgbaar in twee uitvoeringen, met en zonder AMG DYNAMIC PLUS Package. Zonder dat pakket levert deze bolide 626 pk (950 Nm). Met het pakket krijg je er nog eens 61 pk en 50 Nm extra bij (687 pk / 1000 Nm). Ook hier geldt weer dat het maximale vermogen niet altijd beschikbaar is. Voor beide uitvoeringen van de EQE 53 geldt dat de accu daarvoor minimaal voor 70 procent opgeladen moet zijn. Als dat klopt, dan accelereert dit monster van 0-100 in 3.5 (zonder PLUS pakket) en 3.3 seconden.