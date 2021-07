Rijden en werken in de Hyundai Kona Electric

De auto is al lang niet meer alleen een vervoersmiddel dat ons van A naar B brengt. Het comfort en de uitrusting van de gemiddelde heilige koe is de afgelopen tien jaar naar een heel ander niveau getild. De eisen die wij tegenwoordig aan een auto stellen gaan veel verder dan elektrische ramen, airco, ABS, airbags en comfortabele stoelen. Voor steeds meer mensen is de auto bovendien verworden tot een plek om onderweg even rustig te kunnen werken. Om de files te ontlopen, bijvoorbeeld. Op een parkeerplaats van een McDonald’s of Van der Valk een uurtje werken totdat de file op de A2, A4 of A20 opgelost was. Efficiënt reizen noem ik het. Om de tijd die je normaal in de file zou staan effectief te gebruiken. Het afgelopen jaar, tijdens de nog altijd voortdurende coronapandemie, is de auto als alternatieve werkplek door steeds meer mensen ontdekt. Even weg van de drukte van thuiswerken. De Hyundai Kona Electric als mobiele werkplek Dat bracht mij op het idee om auto’s eens van deze kant te bekijken: als mobiele werkplek. Het eerste model dat ik vanuit dat oogpunt onder handen genomen heb is de Hyundai Kona Electric. De afgelopen weken heb ik meer dan 4000 kilometer met de Kona door West-Europa getoerd en vele uren met mijn laptop, smartphone en tablet op de stoel van de bijrijder en achterin, gewerkt. Hoe dat bevallen is, kun je hieronder lezen.

De Hyundai Kona Electric Ik koos voor de Hyundai Kona Electric Limited, Pulse Red Two Tone. Deze uitvoering heeft een 64 kWh accu met een maximaal bereik van 484 km. De elektrische motor drijft de voorwielen aan met een vermogen van 150 kWh (204 pk). Qua comfort ontbreekt het deze uitvoering vrijwel aan niets. Adaptive cruise control met lane-assist, lane-following en maximum snelheid waarschuwing, lederen stoelen met verwarming én koeling, stuurverwarming, in twee zones regelbare airco (climate control), parkeersensoren, dode hoek assistentie, navigatie, een media systeem met Apple Car Play, DAB / FM radio en bluetooth audio behoren allemaal tot de standaard uitrusting. Kortom, een bijzonder complete auto.

Rijimpressie De Hyundai Kona is een zogenoemde compacte SUV. Hij is stevig, doch comfortabel, geveerd en rijdt als op rails. De wegligging is, mede door de compacte carrosserie en het lage zwaartepunt, bijzonder goed. De motor heeft drie rijstanden; comfort, sport en eco. Het spreekt voor zich dat de eco-stand het hoogste bereik oplevert, maar dat heeft wel gevolgen voor de acceleratie. Met name op de snelweg is deze stand geen aanrader wat mij betreft. In de sportstand wordt de Kona een soort van racemonster die er uit ziet als een normale gezinsauto. Handig wanneer je even snel een vrachtwagen op een provinciale weg wilt inhalen. Zelf heb ik voornamelijk in de comfort stand gereden. Zoals de naam al doet vermoeden, de meest comfortabele manier om van de Kona te genieten. Rijden met een EV Rijden met een elektrische auto is een bijzondere ervaring. Zonder de Kona, of andere EV’s, tekort te doen, doet het mij telkens weer een beetje denken aan rijden in een DAF met zijn pientere pookje en variomatic aandrijving. Je geeft gas en vervolgens rijdt de auto van 0 tot de maximum snelheid in een ruk door, zonder te schakelen en nagenoeg zonder verlies van acceleratievermogen. Dat gezegd hebbende, technisch heeft een EV natuurlijk weinig overeenkomsten met een variomatic. Bovendien rijdt de Kona, die ruim 60 jaar ‘jonger’ is, vele malen comfortabeler dan een DAF uit de jaren 50 van de vorige eeuw. Met een EV moet je in ieder geval een aspect heel goed in de gaten houden: op tijd laden! In tegenstelling tot verbrandingsmotoren kun je niet zomaar even binnen een paar kilometer een ‘tankstation’ opzoeken als dat nodig is. Planning is key. Zeker wanneer je, zoals ik, geen laadpaal thuis hebt of wanneer je langere ritten moet maken (meer dan 150 kilometer enkele reis). Op papier is het bereik van de Kona met 64kWh maximaal 484 kilometer. In de praktijk, afhankelijk van de snelheid en het gebruik van airco en andere accessoires, haalde ik gemiddeld tussen de 350 en 400 kilometer.

Het opladen bij een snellaadstation (zoals FastNed) neemt – met een laadvermogen van 50 tot 75 kWh - tussen de 40 en 50 minuten in beslag. De accu is dan weer voor 85 procent ‘gevuld’. Goed voor ca 325 kilometer bereik. Langer wachten heeft weinig nut omdat het laadvermogen daarna geleidelijk daalt naar 22kWh en zelfs 11 kWh. Wil je de accu voor de volle 100 procent vullen, dan sta je een half uur tot drie kwartier langer te wachten/ Vooral bij lange ritten is het veel efficiënter om na ca 45 minuten laden (tot 80 a 85%) weer ca. 300 kilometer te gaan rijden tot het volgende laadmoment. Mobiel werken in de Kona Zoals gezegd ligt het zwaartepunt van deze review op de Kona als mobiele werkplek. De afgelopen weken heb ik de Kona meerdere keren, op verschillende tijdstippen, als mobiel kantoor gebruikt. Mijn werkstation is een 15 inch MacBook Pro. Daarnaast gebruik ik ook regelmatig een iPad. Hoewel ik met mijn MacBook makkelijk 4 tot 5 uur op één acculading kan werken, heb ik altijd ook een 12V acculader bij de hand. De Kona heeft een ‘sigarettenaansteker’ aansluitpunt in het middenconsole. Echter, daar staat alleen spanning op wanneer de auto aan staat. Nu is dat bij een EV natuurlijk makkelijk te doen, aangezien er geen motor loopt die uitlaatgassen uitstoot. Bijkomend voordeel is dat, zeker nu in de zomer, ook de climate control dan gewoon werkt. Na zo’n drie uur werken in de Kona, met de airco aan en de laptop in de lader, daalde het resterende bereik van de accu met ca. 10 kilometer. Dat viel mij eerlijk gezegd alleszins mee. Werken met een laptop doe je natuurlijk niet op de plek van de bestuurder. Dat is, vanwege het stuur, niet comfortabel. Het zitcomfort van bijrijdersstoel is meer dan goed te noemen. Om de laptop goed te kunnen gebruiken heb ik de stoel wat hoger gezet. Op die manier lag de laptop netjes, vlak, op mijn benen. Een houding die je, zonder dat het ongemakkelijk wordt voor nek of benen, met gemak een paar uurtjes kunt volhouden. Zeker als je tussendoor af en toe even de benen strekt, buiten de auto.

Werken op de achterbank is ook te doen, maar wel met iets minder comfort. Omdat die stoelen niet in hoogte versteld kunnen worden zit je daar met iets meer opgetrokken knieën. Dat kun je overigens voor een deel oplossen door de voorstoel zover mogelijk naar voren te zetten, met de rugleuning rechtop zodat je je benen wat kunt strekken. Zelf ben ik 1m79, dus dat ging nog wel, maar voor langere mobiele werkers is de achterbank niet de meest ideale plek. Voordeel van de achterbank is daarentegen weer dat wanneer de zon schijnt, je minder last hebt van lichtinval. De achterruiten van de Kona zijn donker getint en je zit verder weg van de voorruit, waar ook veel zonlicht binnen komt. Het is sowieso aan te raden een locatie te zoeken waar je met de auto in de schaduw kunt staan. Locatie Mobiel werken wordt een heel stuk prettiger wanneer je op een fraaie locatie staat. Het fenomeen workation is hot. Heel wat mensen kiezen er bijvoorbeeld voor om ergens een appartement of chalet te huren, binnen of buiten Nederland, om daar een tijdje te gaan werken. Als er maar internet en/of WiFi is. Met een auto als mobiele werkplek ben je nog een stuk flexibeler als het om het kiezen van een locatie gaat. Dat gezegd hebbende, met een elektrische auto sta je onderweg natuurlijk regelmatig bij een laadpaal. In het geval van de Kona duurde dat gemiddeld tussen de 40 en 55 minuten. Ideaal om even wat mailtjes af te handelen, bijvoorbeeld.



Het toeval wil dat ik tijdens mijn testperiode met de Kona een weekje Frankrijk gepland had. Iets met een wielerwedstrijd die in de Alpen voorbij kwam. Precies, de Tour de France. En, zelfs als Zuid-Limburger, zijn er maar weinig mooiere (werk)plekken te bedenken dan de Franse Alpen. Over de reis daar naar toe, en dan met name de ervaringen met buitenlandse laadpalen en elektriciteitstarieven, heb ik een apart artikel geschreven. Ik kan alvast verklappen dat die ervaring ook heel bijzonder was, en erg actueel voor iedereen die de komende weken met een EV op vakantie gaat. Hoe dan ook, werken met de Kona op de Comet de Roselend en in Les Arcs was een droom. Groot was vooral mijn verbazing over de kwaliteit van de mobiele netwerken in die regio. Het Franse binnenland staat niet bepaald bekend om haar goede mobiele (4G) bereik. In de Savoie en Haute Savoie is dat wel anders. Daardoor was het werken op 1500 tot 2000 meter hoogte niet alleen een lust voor het oog, maar ook heel goed te doen.



Handige accessoires Ik heb het al gehad over de oplader voor de laptop. De Kona heeft behalve de 12 volt ‘sigarettenaansteker’ aansluiting, ook nog twee USB-aansluitpunten. Een daarvan is ook geschikt voor Apple Car Play. In het middenconsole is bovendien een draadloze oplader verwerkt. Daar kon ik zowel mijn iPhone als een Huawei smartphone in opladen. Wil je niet altijd de auto aan laten staan tijdens het werken, dan is het raadzaam om een of meerdere powerbanks mee te nemen. Iedereen kent wel de standaard powerbanks, van 4000 tot 20.000 mAh, om je telefoon en/of tablet mee op te laden. Er zijn echter ook speciale powerbanks, met capaciteit tot 50.000 mAh, waarmee je een laptop kunt opladen. Die hebben niet alleen meer capaciteit, maar leveren ook het benodigde vermogen om een MacBook, HP, ASUS of andere laptop te kunnen opladen. Kijk wel goed dat je de juiste kabel erbij hebt. Niet alle laptops kunnen al met een USB-C connector opgeladen worden namelijk. Effe online zoeken kan daarbij helpen. Wanneer je van plan bent vaker in de auto te werken, dan kan het handig zijn om een speciale laptophouder aan te schaffen. Daarmee kun je de laptop op een nog beter bereikbare, en voor je zithouding prettigere, plek plaatsen. Die houders worden doorgaans op het dashboard of aan het middenconsole bevestigd. Check wel eerst of je die ook mag bevestigen. Met name bij (private) leasecontracten gelden nogal eens beperkende voorwaarden als het gaat om het installeren van accessoires die ‘permanent’ bevestigd worden. Hyundai heeft zelf overigens ook accessoires die handig zijn wanneer je de auto als mobiele werkplek gebruikt. Zo zijn er een speciale bagagebak en kofferbak organizer voor wanneer je (papieren) dossiers mee moet nemen en die veilig wilt opbergen. Mijn uitvoering heeft standaard stoelverwarming én -koeling, maar dat is voor andere uitvoeringen van de Kona electric ook als optie beschikbaar. Dat maakt het werken in de winter en zomer nog iets comfortabeler.

Wat kost de Kona Electric Nu ik het toch over (private) lease heb. De Hyundai Kona Electric staat te boek als een van de meest voordelige EV's van dit moment. Dat wil zeggen, voor een EV met een bereik van 350+ kilometer. De 64kWh versie is er vanaf 41.595 euro. Het model dat ik getest heb, de Limited, kost, met alle accessoires en extra's, iets meer dan 48.000 euro. De zakelijke (operational) en private lease tarieven van de Hyundai Kona Electric beginnen bij 349 euro per maand voor de 39 kWh versie en 366 euro per maand voor het 64 kWh model. Die prijzen zijn gebaseerd op een standaard uitvoering, 60 maanden lease en 10.000 kilometer per jaar. Kijk ik naar de Kona Electric die ik getest heb, uitgaande van zo'n 25.000 kilometer per jaar, wat ik gemiddeld rij, dan komt de maandprijs uit op ca. 530 euro (incl. BTW) voor private lease en 496 euro (excl. BTW) voor operational lease. Conclusie De Hyundai Kona Electric is mij, zowel als dagelijkse auto en mobiele werkplek, zeer goed bevallen. Het rijcomfort is zeer goed te noemen en de auto is, dankzij de elektrische aandrijving, ook erg stil. Wanneer ik in Nederland, overdag, op de snelweg met de cruise control op 105 reed, dan was het maximale bereik tussen twee laadbeurten zo'n 400 kilometer. Op weg naar Frankrijk heb ik op de Duitse autobahn tussen de 130 en 160 gereden. Dat had uiteraard gevolgen voor het maximale bereik. Dat kwam dan uit op 270 tot 320 kilometer. Maar, dat geldt natuurlijk ook voor verbrandingsmotoren. Hoe sneller je rijdt, des te eerder moet je weer tanken.