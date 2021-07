Op vakantie met een elektrische auto

Op papier heeft mijn Kona een bereik van 484 kilometer op een volle acculading. Dat is best goed te noemen, maar zoals bekend wil het bereik op papier nogal eens verschillen van het bereik in de praktijk. En dan moet je natuurlijk ook nog rekening houden met het feit dat niet bij elk tankstation langs autosnelwegen ook een EV-oplaadpunt, bij voorkeur met een fastcharger (minimaal 50kWh) staat. Tel daarbij op dat ik jarenlang met een diesel reed die op één tank (60 liter) tussen de 900 en 1100 kilometer haalde en je snapt dat ik even moest wennen.

Steeds meer mensen kopen, of leasen, een elektrische auto. Goed voor het milieu, al zijn de meningen daar nog wel over verdeeld, dus daar ga ik mij in dit artikel niet aan branden. Begin deze maand ben ik met een Hyundai Kona EV op vakantie geweest. Bezoekje aan de Alpen tijdens de Tour de France. Voor mij was dit de eerste ervaring met een EV over een dergelijke afstand; ruim 1000 kilometer, enkele reis. Dat werd een bijzondere belevenis die ik graag met jullie, en andere EV-rijders die van plan zijn met hun bolide op vakantie te gaan, wil delen.

Het is dus verstandiger om met 80% accucapaciteit weer te gaan rijden. Op een reis van 1000 kilometer moet ik dan weliswaar 1 keer extra stoppen om te laden, maar de tijd die dat kost – ca. 45 minuten - win ik terug doordat ik bij de drie andere laadstops gemiddeld 45 minuten per keer eerder weg kan. Kortom, ondanks die ene extra laadstop ben ik toch anderhalf uur minder aan het laden. Simpel rekensommetje, maar de moeite waard om die vooraf even te maken. Heb je een EV die met een nog hoger vermogen opgeladen kan worden, dan win je minder tijd terug, maar dan kost het laden tot 80% ook nog minder tijd. In verhouding is het bijna altijd efficiënter om niet te wachten tot de accu 100% vol is.

Voordat ik aan de reis naar Camping Les Lanchettes in Peissy-Nancroix (in de bergen bij Bourg St. Maurice) begon had ik proefondervindelijk bepaald dat ik elke 300 tot 350 kilometer moest gaan opladen. Het gemiddelde maximale bereik van mijn Kona, bij snelheden van 100 tot 130 op de autosnelweg, ligt op 370 tot 420 kilometer. Dat is wel met een 100% volle accu.

Plan je laadstops

Voordat ik vertrok dacht ik dat ik mijn eindbestemming met drie laadstops moest kunnen halen, na 320 kilometer, 590 en 860 kilometer. Daarna was het nog 150 kilometer tot de bestemming. Ik reed op de heenweg via Duitsland en Zwitserland. In totaal 1011 kilometer. Tijdens de rit bleek echter al snel dat het rijden door het heuvelachtige landschap van de Eifel, Hunsrück, Schwarzwald en Zwitserse heuvels meer impact op het bereik had dan ik vooraf dacht. Na 320 kilometer, bij de eerste laadstop voorbij de Hunsrück, had ik nog amper 30 kilometer bereik over. En dat dus na een start, thuis, met een volle accu.

Daarom besloot ik de tweede laadstop zo’n 70 kilometer eerder in te plannen en daarnaast ook nog een extra laadstop in te plannen voordat ik bij de laatste laadstop, in Albertville, zou arriveren. Dat betekende dus even zoeken naar een andere laadpalen met fastcharge optie.

Zorg voor laadpassen, -apps en de juiste mindset

Gelukkig had ik in de weken voor mijn vertrek diverse laadpassen en apps ‘aangeschaft’ e geïnstalleerd. De meeste providers sturen zo’n pas, of druppel voor aan de sleutelbos, gratis op. Op basis van vooronderzoek en advies van Hyundai en een vriend had ik laadpassen van MainGau, ShellRecharge, Vattenfall en Ionity geregeld. Alleen Vattenfall (InCharge) rekent voor de pas een tientje, de rest is gratis.

Met de bijbehorende apps van deze aanbieders kun je eenvoudig zoeken naar laadpunten. Daarbij kun je ook instellen of je alleen de snelladers (minimaal 43-50kWh) wilt zien. Dat is wel een aanrader, anders ben je tientallen keren aan het klikken op laadpunten van 11 of 22 kWh. Die wil je, onderweg naar je vakantiebestemming, liever mijden natuurlijk. Uiteindelijk heb ik prima kunnen opladen bij een SwissCharge in Ittigen (CH) en een openbare fastcharger bij een Porsche dealer in Genève (beiden met mijn ShellRegarge pas) om uiteindelijk, 14 uur na mijn vertrek, aan te komen bij de laatste laadstop in Albertville. Daar stond een snellader bij een lokale Volkswagen dealer en dat bracht meteen een nieuwe uitdaging met zich mee.