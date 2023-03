Wereldpremiere van de nieuwe Hyundai Kona Electric

De nieuwe Hyundai Kona is een van de belangrijkste lanceringen van het jaar. De Kona is een publiekslieveling en dat zie je terug in vrijwel alle cijfers. Het was in 2017 een van de de eerste elektrische auto's in dit segment die door de 300 km grens dook op een moment dat heel wat elektrische auto’s daar nog niet bij in de buurt wisten te komen. Met de nieuwe Kona loopt die afstand nog even door en kunnen we straks zo’n 490 km bepaald door het befaamde WLTP.

Nieuwe Kona komt als Electric, Hybrid, Mild-Hybrid en met een sporty N Line

De nieuwe standaard in 2023 is nu eenmaal een digitale wereldpremière. Dat betekent achter je laptop kennis maken met de nieuwe Hyundai Kona die als Electric, Hybrid, Mild-Hybrid en als een sportieve N Line op de Europese markt gaat komen. Deze nieuwe Kona lijkt door het volledig nieuwe design niet alleen een stuk groter maar is volgens opgave ook breder en maar liefst 15 centimeter langer waardoor het begrip van een ‘compacte SUV’ aanzienlijk wordt opgerekt. Technisch gezien is deze nieuwe Kona zoals je mag verwachten in 2023. Dat betekent uitgerust met de nieuwste technologie en voorzien van alle functies die passen bij een moderne EV.

Kona Electric als belangrijkste versie

De nieuwe Hyundai Kona is ontwikkeld vanuit de elektrische variant wat veel zegt over elektrificatie strategie van Hyundai. Alle versies van de Kona delen vanzelfsprekend de architectuur maar krijgen wel een op details een eigen onderscheidende styling . De Kona Mild-Hybrid en de Kona Hybrid komen nagenoeg overeen met van het design van de Kona Electric.