Hyundai onthult nieuwe sportieve Kona N

Hyundai onthult de Kona N, de allereerste high-performance-SUV van het Zuid-Koreaanse merk met het sportieve N-label. Dat betekent dat we nu een Kona hebben die alles aan het populaire model net een beetje sportiever en spannender maakt. Met Launch Control en de N-specifieke rijeigenschappen wordt rijden in een Kona een stuk leuker toch.

Kona N Power en design

De nieuwe Hyundai Kona N heeft een 280 pk 2.0-liter turbobenzinemotor die is gekoppeld aan een 8-traps N DCT-transmissie met dubbele koppeling. Om hem ook de looks te geven die passen bij het N-Label zijn extra designelementen aangebracht die matchen met de dynamische rijervaring, zoals exclusieve 19-inch lichtmetalen velgen en rode accenten in onder meer de dorpels en speciale sportstoelen. De nieuwe styling van de verlichting geeft hem een meer agressieve uitstraling. Vanzelfsprekend vinden we het N-Logo op de bovenste grille.

De lat wat sportiviteit ligt nogal hoog want volgens Albert Biermann, President en Hoofd van de R&D-afdeling bij Hyundai Motor Group, kan deze Kona N bochten rijden op het circuit zoals geen enkele andere SUV dat kan. Als de Kona N dat kan waar maken is de markt een stuk - leuk speelgoed - rijker. Biermann voegt daaraan toe ‘Hij maakt alledaags autorijden opwindend’.

Voor dat betere bochtenwerk is de Kona N uitgerust met Electronic Limited Slip Differential. Indien nodig wordt het binnenste wiel afgeremd, waardoor onderstuur wordt tegengegaan en de Kona N scherper instuurt. e-LSD verhoogt de maximale bochtensnelheid. Electronic Stability Control zorgt te allen tijde voor optimale stabiliteit in bochten, maar is naar wens ook volledig uit te schakelen.