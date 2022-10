Hyundai transformeert auto’s naar Software Defined Vehicles

Hyundai Motor Group (HMG) heeft een roadmap gepresenteerd waarbij auto’s vanaf 2025 tot Software Defined Vehicles worden getransformeerd en dat allemaal voor een betere ervaring en mobiliteit voor hun klanten.

Voor toekomstige bezitters van een Hyundai of Kia zal die nieuwe benaming van hun auto weinig uitmaken. Het grote verschil is het onzichtbare deel van de auto, de software. Nu auto’s elektrisch worden en ze eigenlijk nog maar bestaan uit een beperkt aantal componenten met een overdosis aan software is dat laatste juist wat vraagt om een nieuwe benadering.

In de ‘the good old days’ van benzine snuiven moest je voor ieder akkefietje naar de garage. Dat kost tijd, veel geld en blij worden werd je er niet van. Hedendaagse auto’s komen sowieso al veel minder in de garage, en ook de garantietermijnen (zeker bij Kia en Hyundai) zijn opgeschroefd. Het betekent dat de kwaliteit van auto’s is toegenomen. Elektrische auto’s gaan meer dan waarschijnlijk nauwelijks nog een garage van binnen zien. Wat blijft staan is dat wel software volop in ontwikkeling is en vrijwel constant om updates vraagt en dat zou je dus ook gewoon ‘over-the-air’ kunnen doen. Al of niet real time zonder dat je er als bestuurder ook maar iets van merkt. Het is misschien wel goed om deze updates altijd te melden via een alert per e-mail of whatsapp.

Software Defined Vehicles

HMG is inmiddels volop bezig om de de mobiliteits- en software-technologie verder te ontwikkelen en wil ervoor zorgen dat alle modellen van Kia en Hyundai, ook reeds verkochte exemplaren, te allen tijde up-to-date blijven. Daardoor kunnen belangrijke functies van de auto voor veiligheid en beveiliging, comfort, connectiviteit en prestaties worden opgewaardeerd via deze ‘over-the-air’ software-updates. Dit doen ze middels een zelf ontwikkelt voertuigbesturingssysteem (connected car Operating System). Tegen 2025 moeten alle voertuigen met deze technologie zijn uitgerust en zijn het vanaf dat moment dus SDV’s, oftewel Software Defined Vehicles.