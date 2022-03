KIA EV6 is de Auto van het Jaar 2022

"Het is goed om te zien dat de award dit jaar is toegekend aan de Kia EV6. De prijs is welverdiend, omdat het merk hard aan deze auto heeft gewerkt. De progressie die Kia heeft geboekt in de afgelopen jaren is echt indrukwekkend”, aldus juryvoorzitter Frank Janssen.

In navolging van de Nissan Leaf (2011), Opel Ampera (2012) en de Jaguar I-Pace (2019) is de Kia EV6 in de 59-jarige geschiedenis van de Auto van het Jaar verkiezing de vierde volledig elektrisch aangedreven bolide die er met deze prestigieuze titel vandoor gaat. De Koreaanse crossover liet twee andere EV’s, de Renault Megane E-Tech Electric en de Hyundai Ioniq 5, achter zich.

Kia EV6: strak én uitgesproken

Toen Kia de EV6 presenteerde werd al snel duidelijk dat de Koreaanse fabrikant gekozen had voor een strak, maar uitgesproken design. In het land van herkomst noemen ze het ‘Movement that inspires. Kia wil 'gedurfde, originele en inventieve elektrische auto’s' bouwen, zo vertelde de Senior Vice President en Head of Kia Global Design Center van Kia, Karim Habib.

Vooralsnog werpt die filosofie haar vruchten af. In Nederland was de Kia Niro in 2021, met bijna 11.000 exemplaren, al de best verkopende auto en Kia eindigde in de lijst van best verkopende automerken op een tweede plek, vlak achter Volkswagen.



Het moge duidelijk zijn dat Kia behoorlijk in haar sas is met deze verkiezing. Te meer omdat de titel Auto van het Jaar daarmee voor het eerst aan een Koreaanse fabrikant ten deel valt. “Het is een grote eer om de Car of the Year 2022 award te hebben gewonnen. Onze EV6 is de eerste Kia ooit die deze prestigieuze prijs wint. Het is een baanbrekende auto, ontworpen om elektrische mobiliteit aantrekkelijk en toegankelijk te maken door een indrukwekkend bereik, ultrasnelle laadmogelijkheden, een ruim en hightech interieur en dynamische rijkwaliteiten. De EV6 is een opwindende voorbode van wat we nog meer in petto hebben”, aldus Jason Jeong, President van Kia Europe.