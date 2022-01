In 2021 verlieten weer minder nieuwe auto’s de showrooms

Uit cijfers van Bovag, RAI Vereniging en RDC blijkt dat in 2021 weer minder nieuwe auto’s verkocht zijn dan in de jaren daarvoor. Vergeleken met 2020 daalde de verkoopcijfers met ruim 9 procent, naar iets minder dan 323.000. We moeten 54 jaar terug in het verleden, naar 1967, om een jaar tegen te komen dat er in Nederland nog minder nieuwe auto’s verkocht werden: ruim 263.000. Corona en chiptekorten De redenen voor de dalende verkoopcijfers van nieuwe auto’s zijn hetzelfde als vorig jaar. Het tekort aan chips zorgt voor achterstanden bij de productie en de coronapandemie maakt dat de aanschaf van een nieuwe auto niet voor iedereen de hoogste prioriteit heeft. Verwacht wordt dat de chiptekorten de automotive industrie ook dit jaar nog behoorlijk parten zal spelen. Daarnaast hopen de Bovag en RAI vereniging wel dat de verkopen in 2022 ook iets zullen herstellen en uit gaan komen op zo’n 390.000. Dat zou een stijging van iets meer dan 20 procent betekenen.

Kia Niro en Volkswagen op 1 Tot zover over de toekomst. Voor welk(e) automerk(en) was 2021, in Nederland, ondanks alles toch nog redelijk succesvol? Welnu, zoals bijna elk jaar was ook Volkswagen weer het merk dat de meeste nieuwe bolides verkocht: 31.059. Daarmee had het Duitse automerk 9,6 procent van de nieuwe autoverkopen in handen. Ondanks dat succes kreeg Volkswagen, vergeleken met 2020, wel een flinke tik te verwerken. In totaal werden ruim 13.000 minder VW's op kenteken gezet. Die daling werd met name veroorzaakt door het inzakken van de verkoopcijfers van de ID.3. Daarvan werden er in 2021 nog 2.193 verkocht. Een jaar eerder waren dat er nog 10.909. Het feit dat er bijna 1.900 ID.4’s meer verkocht werden, kon die daling niet goedmaken. De Polo was de best verkopende nieuwe VW met een verbrandingsmotor. In totaal werden er van dat model iets meer dan 8.000, negen meer om precies te zijn, op kenteken gezet. Goed voor een marktaandeel van 2,5 procent. De Polo was echter niet de best verkopende auto van Nederland. Die eer ging naar de Kia Niro. Daarvan werden er 10.812 op kenteken gezet, ofwel 3,4 procent van alle nieuwe auto’s. Op de tweede plek in dat lijstje stond overigens de Volvo XC40.

December weer de beste EV-maand Uiteraard werd ook weer gekeken naar het aandeel EV’s. Van alle verkochte – op kenteken gezette – nieuwe auto’s was ongeveer een op de vijf een elektrisch voertuig; 64.027. Dat zijn er ruim 8.500 minder dan in 2020 en het marktaandeel lag ook iets lager; 19,8% tegenover 20,5%. De best verkochte EV was de Skoda Enyaq. Daarvan verlieten er 6.621 de showrooms, ofwel één op de tien van het totaal aantal verkochte EV’s. De Kia Niro was met 5.879 geregistreerde exemplaren de nummer twee op die lijst. Opvallend is de vierde plek van de De best verkochte EV was de Skoda Enyaq. Daarvan verlieten er 6.621 de showrooms, ofwel één op de tien van het totaal aantal verkochte EV’s. De Kia Niro was met 5.879 geregistreerde exemplaren de nummer twee op die lijst. Opvallend is de vierde plek van de Ford Mustang MACH-E . Die nieuwe EV verliet al 4.142 keer de showroom.

EV rijden wordt (weer) duurder Doordat ook dit jaar de fiscale (bijtelling) regels voor EV’s weer veranderen (lees: omhoog gaan), was december, net als in 2020, de beste maand voor de verkoop van EV’s. Bijna een derde van alle EV’s, 21.000, werd in de laatste maand van 2021 op kenteken gezet. Met ingang van 1 januari is de fiscale bijtelling voor zakelijke EV-rijders gestegen van 12 naar 16 procent. Bovendien is het limietbedrag voor EV-korting met 5.000 euro verlaagd naar 35.000 euro. En dan hebben we het nog maar even niet over de stijgende prijzen van elektriciteit die ons land, niet alleen de EV-rijders, de afgelopen maanden in een greep hebben. Tesla deed het in 2021 een stuk minder goed dan het jaar daarvoor. In totaal werden 4.151 nieuwe Tesla’s op kenteken gezet. Dat waren er in 12 maanden net zoveel als het jaar daarvoor in december, toen er alleen in die maand al 4.150 op kenteken gezet werden (en bijna 9.000 in heel 2020). In totaal zag Tesla haar verkopen in 2021 dus met meer dan de helft teruglopen. 73 Ferrari’s, 16 Rolls’ Tot zover de top lijstjes van de Nederlandse autoverkopen. Ik heb ook nog even door de hele lijst, met alle merken en modellen, gestruind. Daaruit blijkt dat Ferrari in 2021 toch nog altijd 73 nieuwe racemonsters verkocht heeft. Vijftien meer dan in 2020. De populairste modellen waren de F8 en de Roma. Van beiden verlieten er 21 de showroom. De verkoopaantallen van Rolls Royce stegen van 6 in 2020 naar 16 in 2021, waarvan 9 maal een Ghost. Wat verder nog opvalt is dat sommige bekende traditionele automerken, zoals Audi, BMW, Toyota en Ford hun verkoopcijfers in 2021, ondanks de dalende markt, redelijk op niveau wisten te houden. Zij zagen slechts een lichte daling of, in het geval van BMW en Toyota, zelfs een lichte stijging van de verkoopaantallen. Andere merken werden duidelijk harder getroffen door de tegenvallende verkopen. Peugeot leverde bijna 15 procent in en voor Renault was het nog ietsje erger: -/- 20 procent. Maar geen enkel merk zag haar verkoopcijfers, in absolute zin, zo hard dalen als de nummer 1, Volkswagen.