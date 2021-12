Een op de vijf EV-leaserijders overweegt weer een brandstofbolide

Om leaserijders, die doorgaans veel kilometers maken, en dus veel CO2 uitstoten met hun diesel- of benzinemotor, te porren voor een elektrische auto (zero-emission) te kiezen, werd jaren geleden het 0 procent bijtellingtarief geïntroduceerd. Dat werkte, ondanks dat in het begin vrijwel alleen EV’s te koop waren die tienduizenden euro’s duurder waren dan een vergelijkbaar model met verbrandingsmotor. Inmiddels geldt dan 0 procent tarief al lang niet meer. Via stappen van 4, 8 en 12 procent gaat het in 2022 al naar 16 procent.

Financieel voordeel krimpt

Dat scheelt nog maar 6 procent met bolides die met fossiele brandstoffen aangedreven worden. En hoewel EV’s tegenwoordig niet meer zoveel duurder zijn dan hun vervuilende opponenten, verdwijnt met die hogere bijtelling weer een argument om als zakelijke leaserijder naar een EV over te stappen. Sterker nog, volgens een enquete, gehouden onder 1000 leaserijders, zegt ruim een op de vijf EV-rijders (21%) voor hun volgende ‘leasebak’ weer een ouderwetse benzine of dieselmodel te kiezen. Iets minder dan een kwart van hen (23%) is er nog niet uit.

Dat is geen goed teken voor zowel de EV-markt als het milieu. En laten we wel wezen, wij Hollanders zijn nu eenmaal gevoelig voor ‘korting’ en ‘voordeel’. Uiteraard hebben EV’s nog veel meer voordelen, zoals minder brandstofkosten (ondanks stijgende elektriciteitsprijzen) en veel lagere onderhoudskosten. Dat zijn echter voordelen waar de zakelijke leaserijder niets van merkt. Die kosten hoeft hij of zij immers sowieso niet te betalen. Voor hen gaat het vaak puur om de bijtelling. Dan levert 16 procent voor een Hyundai Kona van pakweg 40.000 euro (de 64kW variant) nauwelijks nog voordeel op vergeleken met 22 procent van 29.000 euro voor een vergelijkbare Kona met benzinemotor. Je bent als leaserijder met de EV dan zelfs duurder uit. Voor de EV moet je in dit voorbeeld, vanaf volgend jaar, belasting betalen over 6400 euro terwijl voor de benzinevariant over ‘slechts’ 6380 euro belasting betaald moet worden.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Van de EV-leaserijders geeft nog altijd meer dan de helft aan dat ook hun volgende leaseauto weer een EV wordt.