Een nieuwe EV rijden is nu bijna overal in Europa goedkoper

Het beste nieuws voor de EV’s komt uit de standaard en premium mid-size segmenten (D1 en D2), de middenklassers dus. Denk dan aan de Volvo XC 40, Audi A4, Skoda Octavia, Peugeot 508, Volkswagen Passat en dergelijke. In die segmenten zijn EV’s nu in 20 van de 22 onderzochte Europese landen even duur of goedkoper dan de modellen met een brandstofmotor. Landen die achterblijven liggen met name in het oostelijke deel van ons continent; Polen, Hongarije en Tsjechië

Uit de 2021 Car Cost Index van LeasePlan blijkt dat de kosten voor het rijden van een elektrische auto nu in bijna heel Europa lager zijn dan die voor traditionele voertuigen met een verbrandingsmotor. Het betreft dan de Total Cost of Ownership (TCO) over een periode van vier jaar waarin gemiddeld 30.000 kilometer per jaar afgelegd wordt. De TCO is samengesteld uit de aanschafkosten, afschrijving, verzekeringen, belastingen, onderhoud en brandstof.

Tussen 760 en 1222 euro per maand

Kijkend naar het D2 segment (premium mid-size), dan is een EV rijden het meest voordelig in Griekenland, Duitsland en Zweden. In die landen ligt de gemiddelde TCO voor een dergelijke EV op respectievelijk 746, 760 en 769 euro per maand. Ja, per maand, dat wel. DE Car Cost Index gaat uit van de aanschaf of (private) lease van een nieuwe auto. De TCO voor een EV is gemiddeld het duurst in Hongarije, Zwitserland en Tsjechië: respectievelijk 1222, 1061 en 1052 euro per maand. Nederland zit met gemiddeld 950 euro in het tweede deel van de middenmoot. Daarbij komt dat bij ons het rijden van een benzine, diesel of plug-in hybrid gemiddeld ook veel duurder is dan in veel andere landen; respectievelijk 1172, 1299 en 1194 euro per maand.

Wanneer alle kosten van alle type voertuigen en brandstoffen bij elkaar geteld worden tot een algemeen gemiddelde TCO voor nieuwe auto’s, dan staat Nederland na Zwitserland en Portugal op de derde plek in Europa. Bij ons ligt de TCO van een auto gemiddeld op 1022 euro per maand. In Zwitserland is dat 1138 euro en in Portugal 1127 euro. Voor Zwitserland is dat natuurlijk niet zo vreemd. Daar ligt de levensstandaard ook een stuk hoger, met gemiddelde netto salarissen die bijna dubbel zo hoog zijn als hier. De hoge autokosten in Portugal vallen wat mij betreft in het bijzonder op. Autorijden in Europa het goedkoopst in Griekenland, Polen en Hongarije; respectievelijk 743, 764 en 806 euro per maand. Letwel, in Polen en Hongarije moet je dan dus geen EV nemen. Die zijn daar een stuk duurder om te rijden.

Compacte EV’s nog niet voordeliger

Kies je voor een kleine auto, dan is het verschil in TCO tussen EV’s en auto’s met een brandstofmotor nagenoeg te verwaarlozen. De kleinere EV’s zijn dus nog lang niet altijd voordeliger dan hun benzine-varianten. In Nederland is een kleine EV net zo duur als een op benzine, gemiddeld 647 euro per maand. In Spanje ben je daarentegen veel voordeliger uit met een kleine auto op benzine. Die zijn daar met een gemiddelde TCO van 576 euro bijna 125 euro voordeliger dan een EV.

In de rest van de 22 landen ontlopen de kosten zich, net als in Nederland, nauwelijks. De kleine EV’s zijn even duur, een klein beetje goedkoper of ietsje duurder dan hun benzine varianten.