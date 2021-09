Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid, een van de ruimste mobiele werkplekken

De volgende auto die ik onder handen genomen heb als mobiele werkplek is de Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid, en bijzonder ruime hybride SUV. De afgelopen weken heb ik de nodige kilometer, en uurtjes, met de Hyundai door Nederland gereden en op bijna alle plekken in deze met zeven zitplaatsen uitgeruste bolide gewerkt. Een fors bemeten SUV Ik reed zoals gezegd met de Plugin Hybrid variant van de Santa Fe in de Premium Sky uitvoering. Deze SUV was uitgerust met een 1,6 liter viercilinder benzinemotor met turbo en 6-traps automatische versnellingsbak. Samen met de elektromotor goed voor een totaal vermogen van 265pk en een acceleratie van 0 naar 100 in minder dan 9 seconden. Voor een auto van ruim 2000 kilo (rijklaar) en de afmetingen van de Santa Fe, bijna 4 meter 80 lang, 1 meter 90 breed en 1 meter 1,71 bepaald geen slechte prestaties. Uiterlijk straalt de deze SUV een en al robuustheid uit. De imposante grille geeft de voorzijde een bijna angstwekkende look. Ooit was ik zelf eigenaar van het eerste model van de Tucson. Dat was een compacte SUV die er door zijn ronde en robuust ogende voorkant een stuk groter oogde dan dat hij in werkelijkheid was. Dat gevoel kreeg ik bij het rijden in deze Santa Fe ook, al is dat natuurlijk ook in werkelijkheid een fors bemeten SUV.

Laag benzineverbruik dankzij hybride EV-aandrijving Het benzineverbruik viel mij nog alleszins mee. Op de snelweg, met een volledig opgeladen accu, was 1 op 22, zeker in de Eco-rijstand, makkelijk haalbaar. Sterker nog, ik heb, na het tanken en laden, zelfs een keer een verbruik van 1 op 577 gezien, maar dat was natuurlijk met een volle tank én accu wanneer de Santa Fe direct daarna alleen elektrisch aangedreven werd. Puur rekenkundig klopte dat verbruik dus, want ik had inmiddels wel 20 kilometer afgelegd, maar nog geen benzine verbruikt. Uiteraard, en misschien ook wel helaas, is dat niet het uiteindelijke gemiddelde verbruik van de Santa Fe. Dat ligt echt meer in de buurt van de 1 op 18. Nog altijd bijzonder zuinig voor een auto van deze afmetingen. Het rijcomfort was verder bijzonder goed en soepel. Vooral in de zogenoemde ‘coasting’ mode hoorde je de auto vrijwel niet. In het stadsverkeer, of wanneer de accu leeg was, ging het verbruik wel wat omhoog, maar ook dan was 1 op 13 nog makkelijk haalbaar. De accu van de EV-aandrijving ontlaadde doorgaans tot zo’n 15 procent. Vanaf dat moment werd de EV-mode alleen nog geactiveerd bij lage snelheden. Wanneer de benzinemotor gebruikt werd, werd de 14 kWh EV-accu, zoals dat bij Plug-in Hybrid’s gebruikelijk is, ook weer opgeladen. Doorgaans telkens ongeveer tot 17 procent, of nog iets meer, zodat de EV-aandrijving weer een tijdje volop bijgeschakeld kon worden.

In de Sport rijstand verbruikte de Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid weliswaar meer benzine, tot zo’n 1 op 11 gemiddeld, maar voordeel was wel dat dan na een kilometer of 50 rijden de EV-accu weer volledig opgeladen was. Omdat de Santa Fe een full-size SUV is, heeft de auto ook een rijmodus voor ruw terrein. Je kunt kiezen uit zand, modder en sneeuw. Uiteraard heb ik die ook even uitgeprobeerd. In een vers gemaaid korenveld om precies te zijn. In de terrein mode worden, indien nodig, alle vier de wielen aangedreven. Dat gebeurt deels door de benzinemotor en deels met behulp van de elektromotor. Handig als je een keer buiten de gebaande paden wilt werken.

Een zeer ruime mobiele werkplek Als mobiele werkplek is de Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid by far het ruimste mobiele kantoor dat ik dit jaar getest heb. De plek van de passagier, voorin, biedt echt heel veel arm- én beenruimte. Maar ook achterin kun je heel goed en ruim werken. En als ik een beetje rekening hield met de plek waar ik ging staan, in de schaduw, kon het glazen panoramadak ook helemaal open blijven staan. Het was immers zomer. Geen hele goede gezien hetgeen we de afgelopen drie jaar gewend waren, maar toch. Zoals gezegd testte ik de 7-zits versie van deze Hyundai SUV. Ik moet zeggen dat ik in eerste instantie niet verwachtte dat de twee achterste stoelen heel erg comfortabel zouden zijn. Al helemaal niet als mobiele werkplek met een laptop. Toch was dat ook best goed te doen. Beentjes gekruist en werken maar (zie foto hieronder). Nee, niet de meest ideale plek, dat geef ik grif toe, maar wel de plek met het minste last van lichtinval, mocht je niet in de schaduw geparkeerd staan.

Als je aan het werk bent in de Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid en je moet je laptop, tablet of smartphone opladen, dan vind je daarvoor voldoende stroompunten. Naast de standaard ‘sigarettenaansteker’ aansluiting, heeft de auto ook twee USB-A aansluitpunten voorin en twee USB-A aansluitenpunten voor de passagiers achterin. Daar zit bovendien een 220V netspanning aansluiting. Je kunt dus gewoon de netadapter van je smartphone, tablet of laptop aansluiten. Of elk ander apparaat dat voldoende heeft aan maximaal 200 Watt (laad)vermogen. Het is dus geen aansluiting voor een koffiezetapparaat of iets dergelijks. Wil je koffie, stop dan even bij een tankstation of wegrestaurant. Waar je wel nog rekening mee moet houden is het feit dat alle stroompunten alleen werken wanneer de auto loopt of op contact staat. Dat laatste is overigens niet aan te raden wanneer je langere tijd stil staat. Echter, wanneer de hybride accu opgeladen is, en je zet de auto in eco-rijstand, dan kun je hem met een gerust hart een tot twee uur aan laten staan. De auto gebruikt dan de accuspanning van de EV-accu en de motor zal niet stationair gaan draaien.

Werken in de Limburgse heuvels Het grote voordeel van mobiel werken is natuurlijk dat je de mooiste werkplekken kunt uitkiezen. Met de Santa Fe heb ik diverse keren in de Limburgse heuvels gewerkt. Boven aan de voor fietsers bekende, en vervloekte, Eyserbosweg, in het Eyserbos. Daar kun je heerlijk in de schaduw onder de bomen staan. Als het weer het toelaat, en gelukkig was dat ondanks de mindere zomer toch vaak het geval, met een volledig geopend panoramadak. Met het dak, en de hemelblindering dicht, kon ik ook in de zon prima werken. Zeker achterin waar je door de geblindeerde ramen, eventueel met de ingebouwde rolgordijntjes dicht, geen last hebt van zonlicht. In dat geval is het wel raadzaam om in de zomermaanden de auto even te laten lopen voor de airco. Zoals ik eerder al aangaf heeft de Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid drie zeer ruime werkplekken en voldoende stroompunten, dus mobiel werken samen met een paar collega's is ook prima te doen in deze auto. Bovendien zijn de stoelen, naast verwarming, ook uitgerust met koeling. Dat zit in de zomer nog een stuk comfortabeler.

Mobiele werkaccessoires De Santa Fe heeft voldoende ruimte en stroompunten, maar werk je vaker, of langer, mobiel, dan is een speciale houder voor de laptop een aanrader. Die zijn er in verschillende varianten. Voor op of aan het dashboard of bevestiging aan de achterzijde van een van de voorstoelen, als je achterin werkt. Wanneer je de Santa Fe als leaseauto rijdt, dan is het wel verstandig om even bij de leasemaatschappij na te vragen of dergelijke accessoires wel ingebouwd mogen worden. Doorgaans zijn die houders makkelijk, en zonder sporen weer te verwijderen. Vaak hoeft er niet voor geboord of geplakt te worden, maar vooraf navragen is altijd beter dan achteraf met een probleem, en extra kosten, geconfronteerd te worden.

Wat kost de Hyundai Sante Fe Plug-in Hybrid Het model dat ik getest heb, Premium Sky uitvoering, heeft een catalogusprijs van niet iets onder de 58.000 euro. Dat is natuurlijk wel een van de meest uitgebreide en luxe modellen. De Santa Fe Plug-in Hybrid begint normaal bij € 51.495,-. Op dit moment loopt de Testafette actie en krijg je deze SUV al voor € 47.495,-. Hij is ook verkrijgbaar als private lease. Dan betaal je, gebaseerd op een looptijd van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar nu 619 euro per maand voor het instapmodel van de Santa Fe Plug-in Hybrid.