Wat is een detacheringsbureau en waarom samenwerken met een werving & selectie specialist je verder helpt

De kracht van BaanBereik: lokaal, persoonlijk en effectief

BaanBereik is actief als detacheringsbureau en werving & selectie specialist in Noord-Holland. Of je nu zoekt naar personeel voor je technische bedrijf in Alkmaar, een administratieve kracht in Hoorn of juist zelf toe bent aan een nieuwe uitdaging: BaanBereik denkt met je mee. De recruiters kijken niet alleen naar diploma’s en ervaring, maar vooral naar karakter, ambitie en cultuurfit.

Met diepgaande kennis van de regionale arbeidsmarkt en een persoonlijke aanpak zorgt BaanBereik al jaren voor succesvolle matches, of dat nu via detachering is, of via werving en selectie.

Wat past bij jouw situatie?

Ben je werkgever? Stel jezelf dan de vraag: heb ik iemand tijdelijk nodig voor specifieke expertise (detachering) of zoek ik een vaste kracht voor de lange termijn (werving & selectie)? Ben je werkzoekende? Dan is detachering een mooie manier om snel aan de slag te gaan en ervaring op te doen. Zoek je juist vastigheid? Dan is bemiddeling via een werving & selectie specialist een logische stap.

Tijd voor de juiste match?

Of je nu werkgever of werkzoekende bent, de juiste ondersteuning maakt het verschil. BaanBereik helpt je persoonlijk en professioneel. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe wij jou verder helpen met de juiste detacheringsoplossing of via onze werving & selectie specialisten!