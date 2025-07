Waarom micro-fulfilment en lokale productie de toekomst zijn van e-commerce

Alles uit China halen, is dat nog van deze tijd? Micro-fulfilment is opkomend en zorgt voor minder verkeersdruk en CO2-uitstoot. Maar het heeft nog meer voordelen. Micro-fulfilment en lokale productie zijn de toekomst van e-commerce, dit is waarom.

Micro-fulfilment

Iemand gaat naar een beurs en beseft zich een dag van tevoren: stickers vergeten! Het leuke weggevertje dat meteen reclame maakt voor het bedrijf is met veel zorg ontworpen, en het is natuurlijk niet de bedoeling om dat vervolgens steeds te vergeten. Door gebruik te maken van micro-fulfilment kan het bedrijf diezelfde dag nog rekenen op stickers om de beurs net dat beetje geslaagder te maken.

We zijn in de wereld van nu zo gewend dat we alles meteen krijgen als we het willen, dat we in veel gevallen geen geduld hebben om te wachten tot iets helemaal uit een distributiecentrum nabij Hong Kong richting Nederland komt. Dankzij micro-fulfilment hoeft dat ook niet, want hierbij hebben bedrijven meerdere kleine, vaak geautomatiseerde magazijnen, waardoor er heel snel kan worden geleverd. Binnen een dag, maar ook soms zelfs binnen enkele uren.

Het meest sprekende voorbeeld van micro-fulfilment is de wereld van online boodschappen. Het is niet te doen om een flitsbezorger te zijn als je elke keer 50 kilometer moet rijden naar het grote magazijn. Hierdoor zijn er overal kleine magazijnen gecreëerd, waardoor je iemand zelfs op de fiets kunt laten bezorgen. Software of robots helpen vaak bij het picken en verwerken van de bestelling, waardoor de snelheid erin blijft.

Vooral in stedelijke gebieden is micro-fulfilment een goede manier van werken, omdat hier de juiste infrastructuur aanwezig is om snel te kunnen leveren. Iets wat bij bijvoorbeeld stickers voor een beurs wel iets minder prangend is dan bij een flitsbezorger die iemand tijdens het koken de eieren komt brengen die hij was vergeten. Maar het doel is wel hetzelfde: online bestellingen sneller en efficiënter te verwerken.

Lokale productie

Vanuit de klant is het duidelijk waarom deze oplossing zo goed werkt, maar het is ook vanuit de e-commerce slim om meerdere redenen. Naast de grote klanttevredenheid die vaak gepaard gaat met deze snelle diensten, is het ook een goede manier om je kop boven het maaiveld uit te steken. De druk bij e-commercebedrijven ligt enorm hoog, mede omdat er zoveel concurrentie is. De stijgende klantverwachtingen en leveringskosten maken micro-fulfilment een goede oplossing om positief op te vallen als bedrijf.

Daarnaast is er in het verlengde van micro-fulfilment nog een trend: lokale productie. Dus niet alleen leveren vanuit meerdere kleinere locaties in plaats van vanuit een groter, maar verder weggelegen distributiecentrum, het product ook zelf lokaal maken. Dat kan onder andere dankzij de grote opkomst van 3D-printers ook een stuk makkelijker. Zeker gezien het politieke klimaat, maar ook met corona nog vrij kort achter ons, wil je als bedrijf minder afhankelijk zijn van de wereldwijde toeleveringsketen en als je de productie zelf in handen hebt, dan sta je meer op eigen benen. Ook kun je een product sneller bij de klant krijgen, zoals een nieuwe oplossing, hierdoor laat je zien dat je innoveert en dat ook op een rap tempo doet.

Wel moet je er iets voor over hebben: vaak zijn er flinke investeringen nodig om zo’n micro-fulfilmentcentrum op te zetten. Ook werkt het niet met alle artikelen. Reden dus om voor je bedrijf eens te onderzoeken of het voor jullie kan werken. Retailexperts zeggen dat dit de toekomst is van online retail, dus je verdoet je tijd zeker niet om eens meer informatie in te winnen over deze oplossing voor de e-commerce.

