Bouwen aan bruggen, geen bureaus: hoe Prostrive internationale techteams succesvol laat samenwerken

Wie in de startupwereld zit, kent het probleem: geweldige ideeën die stranden door gebrek aan de juiste mensen om het uit te voeren. Developers inhuren is vaak duur, onpersoonlijk of inefficiënt. En traditionele bureaumodellen werken zelden écht goed als je een serieus product wil bouwen.

Bij Prostrive kijken ze daar fundamenteel anders naar. Dit Eindhovense bedrijf ontwikkelt software met een internationaal embedded team dat geen ‘uurtje factuurtje’-mentaliteit heeft, maar zich echt onderdeel voelt van de klant. Zoals Sven Hurks het zegt:

“Geen traditioneel bureau. Geen freelance-model. Maar een team dat zich opstelt als medeoprichter danwel technische co-founder: betrokken, kritisch, met een sense of ownership.”

Foundermode en frustratie als fundament

Prostrive werd geboren uit frustratie. Oprichters Sven Hurks en Boris Winter zagen hoe moeilijk het is voor niet-techfounders om een goed team te vinden. Freelancers zijn vaak vluchtig, bureaus leveren niet altijd de gewenste kwaliteit. Wat ontbreekt, is lange termijn partnership.

De oplossing? Een dedicated team dat functioneert als een verlengstuk van de startup. Geen eenmalige klus, maar samen bouwen aan een product. Zoals Sven het omschrijft:

“Onze kracht ligt in die ‘founder-mode’ mentaliteit, gecombineerd met de unieke mix van Nederlandse scherpte en creativiteit, en Filipijnse executiekracht en no-bullshit grit.”

Eindhoven ↔ Manila: een team dat écht samenwerkt

Opvallend aan Prostrive is de samenwerking tussen Eindhoven en Manila. Het team in de Filipijnen is geen klassieke nearshoring-constructie. Er is bewust gekozen voor langetermijnrelaties en lokale begeleiding. Sven zegt daarover:

“Een succesvol internationaal team tussen Eindhoven en Manila vereist diep cultureel begrip, radicaal transparante communicatie en een bewuste investering in wederzijds vertrouwen.”

Dat zie je ook terug in de structuur: lokaal westers management, directe lijnen met klanten en continue feedbackloops zorgen voor betrokkenheid en snelheid. En voor klanten betekent het: een team dat niet alleen uitvoert, maar meedenkt.

Fintech-DNA

Prostrive is geen generiek softwarehuis. Ongeveer 50% van de klanten opereert in de fintechsector — niet toevallig. Sven licht toe:

“We zijn succesvol in fintech omdat we niet alleen sterke developers leveren, maar developers die de sector écht begrijpen. Ze weten wat KYC, PSD2 of AML betekent, en welke eisen er liggen qua compliance en veiligheid.”

Dat vraagt ook om developers die méér doen dan coderen. Domeinkennis is essentieel.

“Onze mensen kunnen niet alleen goed coderen, maar denken ook strategisch mee: van PSD2, KYC tot AML, ze snappen het grotere plaatje.”

Londen en Stockholm kwamen eerder dan Nederland

Hoewel Prostrive uit Eindhoven komt, ligt de groei juist over de grens. De eerste echte successen kwamen uit Londen en Stockholm, waar fintech-startups op zoek waren naar betrouwbare, flexibele developmentkracht. Volgens Sven:

“In Nederland krijgen we inmiddels steeds meer voet aan de grond — wat praktischer werkt — maar ons internationale karakter blijft een van onze grootste krachten.”

En dat terwijl het idee juist begon als hulp voor Nederlandse non-techfounders. Inmiddels werkt Prostrive voor klanten in vijf landen.

Talent vinden is pas het begin

In een wereld waarin AI, automatisering en platformisering toenemen, is tech-talent schaars. Maar alleen technisch sterk zijn, is voor Prostrive niet genoeg. Soft skills, discipline en ‘product ownership’ zijn minstens zo belangrijk. Sven zegt:

“Daarom investeren we zwaar in training, onboarding en culturele integratie. […] we bouwen onze mensen net zo zorgvuldig als onze producten.”

Investeren in de mens achter de developer — dat is het geheim. Zo ontstaan teams die verantwoordelijkheid durven nemen en keuzes begrijpen.

Van softwarepartner naar venture-builder?

Hoewel Prostrive zich nu vooral richt op productontwikkeling, liggen er ambities op tafel om ook eigen ventures te bouwen. Niet als investeerder, maar als techpartner met huid in het spel. Zeker in domeinen waar AI, blockchain of IoT een rol spelen. Sven is daar helder over:

“Als wij de juiste partner vinden met de juiste visie, stappen we graag in. We zien software als hefboom om impact te maken — en dat gaat verder dan code.”

Conclusie: software bouwen is mensenwerk

Prostrive laat zien dat internationale samenwerking in tech wél kan werken – als je het maar goed aanpakt. Geen afstandelijke outsourcing, geen passieve developers, maar een team dat meedenkt, meedoet en meegroeit.

Een club die bouwt aan bruggen, geen bureaus. En aan producten waar iedereen aan tafel trots op kan zijn.