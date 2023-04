​High Tech Campus Eindhoven wil het gebruik van AI versnellen

AI Innovation Center-oprichter Paul van Son zegt: “Deze samenwerking met Amazon Web Services (AWS) is belangrijk om de implementatie van AI op de Campus en in de hele Brainport regio te vergroten.” Hij meent dat partners zoals AWS technische kennis bieden en kunnen helpen bij het verkennen van allerlei tools en platforms.

Amazon Web Services

Amazon Web Services maakt veelvuldig gebruik van kunstmatige intelligentie, omdat het de toegang tot AI wil vergroten voor ontwikkelaars en onderzoekers. Het AI Innovation Center op de High Tech Campus Eindhoven is opgericht om AI te industrialiseren in de Brainport Eindhoven-regio, dus het is een samenwerking die goed past. Het plan van de twee techbedrijven is om educatieve trainingen en workshops te organiseren.

Het is bijna jammer dat dit allemaal in Eindhoven blijft. Waarschijnlijk hebben veel meer mensen en bedrijven in Nederland er baat bij om meer te leren over kunstmatige intelligentie, machine learning, algoritmes, enzovoort. We maken er in het dagelijks leven enorm veel gebruik van, maar eigenlijk weten we er maar weinig van. Je hoort wel dat het gevaarlijk kan zijn en er is angst dat het banen inpikt, maar de gemiddelde Nederlander is niet enorm ingelezen op het onderwerp.