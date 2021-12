Kunstmatige intelligentie is tegen kunstmatige intelligentie

Weet je nog de AI-bot op Twitter die binnen de kortste keren allerlei neo-Nazistische uitspraken deed? Het blijkt maar weer dat kunstmatige intelligentie niet altijd te vertrouwen is. Nu komt dat eigenlijk altijd door de input van mensen, maar wat als kunstmatige intelligentie ons waarschuwt voor kunstmatige intelligente zelf?



Kunstmatige intelligentie

Het klinkt als een soort Inception, alleen is dit geen droom in een droom maar een soort waarschuwing in een waarschuwing. Onderzoekers aan de universiteit van Oxford besloten om tijdens hun debat over de ethiek van kunstmatige intelligentie ook kunstmatige intelligentie uit te nodigen. Altijd wel zo netjes: met iemand praten, in plaats van alleen over iemand.

Maar, wat als die persoon zelf ook niet zo te spreken is over zichzelf? Tijdens het debat (via The Conversation) werd al meteen op tafel gegooid dat Dr. Alex Connock en Professor Andrew Stephen beiden niet geloven dat kunstmatige intelligentie ooit ethisch verantwoord zal zijn. De reactie van de AI? Die stemde er volledig mee in: “Het is een gereedschap en net als alle gereedschappen kunnen ze voor goed en voor kwaad worden ingezet.”