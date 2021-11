​Nederland is onvoldoende klaar voor kunstmatige intelligentie

De wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid maakt zich zorgen over in hoeverre Nederland klaar is voor kunstmatige intelligentie. In een nieuw rapport schrijft het dat Nederland niet goed is voorbereid op de fundamentele verandering die kunstmatige intelligentie zal brengen.

Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid

We weten inmiddels dat kunstmatige intelligentie er is en dat het blijft. We gebruiken het ook al volop: gezichtsherkenning, vertaalapps, aanbevelingen doen op Netflix: het is allemaal AI. WRR (de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid) zegt dat als we ons als land niet op deze veranderingen voorbereiden, we kansen missen en technologie krijgen die onze belangen niet dient.

Het schrijft: “De beeldvorming over AI is vertekend door misplaatste angsten en overspannen verwachtingen. AI is geen kwaadaardige robot maar ook geen oplossing voor alles. Een realistische beeldvorming helpt teleurstellingen voorkomen en kan ervoor zorgen dat burgers de goede kanten van de technologie durven omarmen. Algoritmeregisters kunnen bijvoorbeeld het brede publiek inzage geven in AI-gebruik en daarmee het debat over AI stimuleren.”