​Nederland investeert niet genoeg in kunstmatige intelligentie

In een nieuw onderzoek naar de ontwikkeling van startups en scale ups die kunstmatige intelligentie ontwikkelen, bleek dat bijvoorbeeld banen in kunstmatige intelligentie wel degelijk groeien. Tegelijkertijd nemen investeringsrondes in AI startups en scale ups nemen af. Tenminste, wereldwijd nemen ze toe, maar als Nederland lopen we flink achter. Techleap: “Het aantal exits zijn in Nederland in de afgelopen vijf jaar gestagneerd en Nederland loopt achter op Europa in de ontwikkeling en investering in een concurrerend AI-ecosysteem.

De non-profit Techleap maakt zich zorgen over de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie in Nederland. Dat ligt volgens Techleap niet alleen aan de achterstand in investeringen, maar ook aan beleid: “De kaders van de nationale en Europese regelgeving ondermijnen het Europese concurrentievermogen ten opzichte van andere landen.“

Wereldwijd staat Nederland er zeer slecht voor als het gaat om investeringen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Dit blijkt uit onderzoek van Techleap . Zeker ten opzichte van andere landen doen het dramatisch slecht. Conclusie: we moeten meer geld investeren in kunstmatige intelligentie: dat is immers de toekomst.

AI is overal

Dat is spijtig, want kunstmatige intelligentie wordt wel volop gebruikt. Ook door jou. Of je nou artikelen laat aanraden door een webwinkel, scrollt door je Instagram-timeline of gebruikmaakt van een slimme deurbel. Het beïnvloedt ons constant en overal. In elke branche wordt op een bepaalde manier wel gebruikgemaakt van kunstmatige intelligentie. Hiervoor zijn niet alleen de grote techbedrijven der aarde nodig, maar juist ook startups en scale ups die met hun slimme ideeën de wereld beter proberen te maken. Techleap meent dat Nederland -vergeleken bij andere Europese landen- per hoofd van de bevolking de hoogste dichtheid heeft van AI-startups.

Dat is iets om trots op te zijn, maar dat voelen die bedrijven blijkbaar niet. Er wordt weinig geïnvesteerd en de overheid houdt zich te weinig bezig met deze initiatieven. Techleap: “AI-scale-ups genereren veel werkgelegenheid, want over de afgelopen 3 jaar bedroeg de groei van het personeel gemiddeld 33%. Dit is vier keer hoger dan de werkgelegenheidsgroei in de IT-sector.” AI-bedrijven in Nederland laten bovendien meer genderdiversiteit zien. 15% heeft een vrouwelijke oprichter of mede-oprichter, versus het wereldwijde gemiddelde van 11%. Het is dus niet allemaal kommer en kwel.