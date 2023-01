Wat is kunstmatige intelligentie eigenlijk?

Kunstmatige intelligentie: we schrijven er veel over, we gebruiken het veel en het is zeker de laatste tijd steeds vaker het gesprek van de dag. Er kan ontzettend veel mee, maar wat is kunstmatige intelligentie precies?

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie wordt ook wel artificial intelligence genoemd. Het is een vorm van intelligentie die niet per se in een mens zit. Het is waar robots mee kunnen denken, maar het kan ook ingebouwd zijn in software. Zo zit er bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie in Netflix, waarmee dan nieuwe series worden aangeraden. Op een bepaalde manier kun je stellen dat kunstmatige intelligentie een robot of computerprogramma laat denken. Maar, daarbij is er altijd iets dat de AI van een gewone mens onderscheidt: het kan niet voelen.

Er is veel te doen rondom kunstmatige intelligentie, omdat het niet altijd wenselijk is wat zo’n AI-programma bedenkt. Zo merkte de sollicitatiebot van Amazon dat mannen vaak gekwalificeerder leken voor een baan, waardoor het alleen nog de cv’s van mannen door liet gaan naar de HR-verantwoordelijke. Het komt dus ook regelmatig in opspraak. Moeten we wel zoveel van onze data en onze keuzes in handen leggen van ‘de computer’?