​Europa wil aansprakelijkheid voor kunstmatige intelligentie

Als een zelfrijdende auto iemand aanrijdt, wie is er dan aansprakelijk? Of wat als we straks een huisrobot hebben om onze schoonmaakklussen te doen, die onze visite door een fout een klap in het gezicht geeft? Wie is er dan aansprakelijk? Er bestaan wel aansprakelijkheidsregels, maar die kunnen wel een moderne inslag gebruiken. Dat vindt ook Europa: de Europese Commissie wil de aansprakelijkheidsregels in een nieuw jasje steken.

De verantwoordelijkheid van kunstmatige intelligentie

Dat nieuwe jasje heeft alles te maken met kunstmatige intelligentie. Denk aan zelfstandig opererende robots, slimme drones en smarthome-apparatuur. De huidige regelgeving is 40 jaar oud en stamt dus uit een tijd dat we amper computers hadden, laat staan een zelfrijdende auto. Juist als het om kunstmatige intelligentie gaat, dan is die aansprakelijkheid een heet hangijzer. Als technologie immers zelf beslissingen neemt, wie moet dan worden gestraft als die beslissing niet goed is? En hoe zit het met updates: als een fabrikant nalatig is in het uitgeven van updates, waardoor narigheid gebeurt, wat kan een rechter dan doen?

Het is lastig, want als dit te veel wordt dichtgetimmerd, dan zal je merken dat het in de weg gaat liggen van innovatie. Echter is dat allemaal niet zo makkelijk: er komen ook veel ethische dilemma’s bij kijken. Denk bijvoorbeeld aan wat Neuralink doet: in hoeverre mag je technologie toepassen op het menselijk brein? In hoeverre is iemand dan zelf verantwoordelijk voor wat hij of zij doet? In hoeverre ben je nog een mens en geen robot? Het is een ingewikkeld verhaal, maar het is wel nodig dat Europa daar tot op zekere hoogte wet- en regelgeving voor heeft. En die regelgeving moet wel toekomstbestendig zijn en voor zover dat kan rekening houden met toekomstige uitvindingen.