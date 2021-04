​And& Leuven: ligt de schuld bij kunstmatige intelligentie?

Afgelopen week vond online het evenement And& Leuven plaats, met interessante sprekers waaronder Wikipedia-oprichter Jimmy Wales en Payal Arora, schrijfster van The Next Billion Users. De focus van het evenement lag op hoe artificiële intelligentie kan helpen de toekomst beter te maken. Echter betekende dat niet per se dat iedereen even positief was over kunstmatige intelligentie.

Kunstmatige intelligentie

Stel je voor dat je een zelfrijdende auto bent van de politie en je moet achter boeven aan. Echter heb je te maken met een boevenbende die bestaat uit eeneiige tweelingen. Dan wordt het toch ineens heel ingewikkeld om te bepalen wie je volgt. laat staan om daar later op te worden aangesproken. Als mens heb je toch net iets meer context en kun je beter iemands lichaamstaal lezen, waardoor je een beter geïnformeerde keuze zou maken dan kunstmatige intelligentie.

Het punt dat futurist Theo Priestley in zijn talk wilde maken, maakte hij door zichzelf in de schoenen van anti-futurist te zetten. Wat als AI iets crimineels doet? Wiens schuld is dat? Kunnen we de kunstmatige intelligentie ooit ergens de schuld van geven, als deze is geprogrammeerd door de mens? Priestley is ervan overtuigd: het is niet de kunstmatige intelligentie die blaam treft, het is ook niet per se het programmeren door de mens. Het is de data.

Immers maakt kunstmatige intelligentie zijn keuzes op basis van data. Priestley gaf erbij het voorbeeld van de zelflerende Twitterbot van Microsoft. Op zich een hartstikke interessant idee om zoiets zo online te zetten, maar binnen de kortste keren had dit stukje technologie zich ontwikkeld tot nazi. Niet door verkeerde programmering of een probleem, maar omdat de data die hij gevoerd kreeg van een bepaalde bias was.