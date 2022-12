Alles wat je moet weten over de omstreden tool ChatGPT

Er wordt veel gesproken (en gemaakt) met ChatGPT. Het klinkt alsof het gewoon een soort chatbot is, maar dat is het allerminst. Dit is wat je ermee kunt, waar het vandaan komt en wat de zorgen zijn rondom deze populaire kunstmatige intelligentie-app.

ChatGPT ChatGPT is een programma waarmee je teksten kunt laten maken. Eigenlijk neemt het het werk over wat ik bijvoorbeeld nu doe: een artikel schrijven. Je kunt er e-mails mee laten opstellen, opiniestukken en zelfs complete werkstukken laten bouwen, waarbij de kunstmatige intelligentie zijn informatie helemaal van het internet haalt. Het is heel bijzonder om te zien: de AI schrijft het artikel gewoon voor je neus. ChatGPT laat zien hoe veel we eigenlijk kunnen met kunstmatige intelligentie. We zien de laatste tijd steeds meer apps en tools met AI de kop opsteken: Dall-E, Lensa: we denken dan ook dat 2023 het jaar van kunstmatige intelligentie wordt. Althans, van de hype eromheen, want je hebt al vele jaren te maken met AI: denk bijvoorbeeld aan de aanraders die Netflix je geeft wanneer je een bepaalde serie hebt gekeken.

Kunstmatige intelligentie Kunstmatige intelligentie wordt de afgelopen jaren echter steeds beter, wat komt omdat het zelf meer kan leren. Het krijgt steeds meer data toegediend en daarom kan het bijvoorbeeld dingen van foto’s herkennen of zichzelf steeds beter leren ‘spreken’. Zo waren er al eerdere taalmodellen van ChatGPT, maar die waren al veel minder slim dan deze. Je kunt hem bijvoorbeeld ook heel sarcastisch laten schrijven, wat vaak tot hilarische producties zorgt. Hoewel je zeker met ChatGPT kunt grappen en grollen, is het ook een gevaarlijke app. Scholen verwachten dat studenten de tool zullen inzetten om hun werkstukken te maken. Elke keer maakt hij weer net even iets anders, waardoor het ook moeilijk te herleiden is in hoeverre een student iets heeft gemaakt of de tool. Ook is het soms onduidelijk waar hij zijn informatie vandaan haalt, waardoor hij zijn artikelen ook kan baseren op complete nonsens.akt.

OpenAI OpenAI, de bedenker van ChatGPT, blijft echter veel grote investeerders aan zich binden. Elon Musk en Microsoft hebben hun geld al in het onderzoeksinstuut geïnvesteerd. Toch ziet het ook dat het de gevaarlijke kant op kan: het wil het dan ook moeilijker maken om te doen alsof de brouwsels van de tool door een mens zijn gemaakt. Hoe precies, dat is echter nog onduidelijk. Toch blijft het ook bij deze variant van kunstmatige intelligentie een feit dat het vooral te maken heeft met de input: als mensen iets onzinnigs schrijven, dan komt er ook iets onzinnigs uit. Je kunt de app overigens allerlei opdrachten geven: je kiest het onderwerp, het type content en een stijl en de AI gaat voor je aan de slag. Een bron die kan wemelen van het nepnieuws dus. Maar ook een feest voor mensen die anderen willen phishen.

AI herkennen De vol met spelfouten staande berichten kunnen mede door dit soort tools een stuk realistischer worden. Een oplossing om berichten vanuit ChatGPT te herkennen is dus zeer welkom. Er wordt wel gekeken naar bepaalde ‘signaalwoorden’. Of misschien moet er AI worden ontwikkeld die teksten die zijn geschreven door AI te herkennen. Een soort kunstmatige intelligentieception dus. Ondertussen is Europa bezig met een wetsvoorstel genaamd de AI Act, waardoor het gebruik van AI aan banden moet worden gelegd. Zo moet altijd duidelijk zijn of je met een mens te maken hebt, of met AI. Het is echter de vraag of Europa op tijd zal zijn met deze wetgeving en of er niet makkelijk manieren te vinden zijn om dit te omzeilen. Tot die tijd kun je er nog vrolijk op los ChatGPT’en, maar pas op met wat je leest: het zijn immers mensen die de tool én de input hebben gemaakt.