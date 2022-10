Microsoft komt met app met kunstmatige intelligentie van Dall-E

Microsoft gelooft in kunstmatige intelligentie, maar het begrijpt ook dat het hier zelf niet per se de aangewezen persoon voor is. Daarom heeft het de mensen achter de kunstmatige intelligentie-app Dall-E bereid gevonden om deze tech te integreren in een nieuwe Microsoft-app. Die app heet Microsoft Designer en wordt deel van de Microsoft 365.

Het is momenteel erg populair en Microsoft heeft dat waarschijnlijk gezien. Het zet Dall-E 2 in om gebruikers in zijn nieuwe app Microsoft Designer de kans te geven om afbeeldingen te maken met behulp van AI. Het is overigens niet helemaal zo dat Microsoft de kunstmatige intelligentie uitbesteed: de app is een samenwerking tussen Dall-E 2 enerzijds en Microsoft AI anderzijds. Zo kun je zelfs als je altijd met Pictionary verliest toch nog met mooie designs op de proppen komen.

Dall-E is die app waarmee je door een paar zoekwoorden in te toetsen kunstmatige intelligentie aan de slag zet. Die gaat namelijk op basis van miljoenen beelden die hem zijn gevoed een geheel nieuw beeld creëren. Wil je iets Van Gogh-achtigs, of toch liever een afbeelding die levensecht is, alsof het een foto is? Dall-E kan het voor je maken. Er wordt al flink op los geëxperimenteerd en veel hilarische voorbeelden belanden dan ook op social media (zie ze ook door dit artikel heen).

Wel zal je jezelf er goed in moeten trainen, want Dall-E is een beetje als een kat die je voor het eerst ontmoet. Eerst doe je alles verkeerd, en na een tijdje weet je pas precies waar de kat geaaid wil worden voor het beste resultaat: spinnen. Je moet echt vaak Dall-E’en voor het beste resultaat en dat kost wel wat geduld. Dall-E is namelijk niet ultrasnel, hij heeft even tijd nodig om iets te maken. Maar goed, dat geldt natuurlijk nog veel meer voor een persoon, Dall-E heeft namelijk maar een stuk of tien seconden nodig.

Uiteindelijk moet de tool ook binnen zoekmachine Bing en browser Microsoft Edge gaan bestaan. Dat zou tof zijn, want dat maakt kunstmatige intelligentie nog laagdrempeliger. Daarmee worden ook de zorgen van kunstenaars groter. Het wordt immers toch iets minder aantrekkelijk om geld neer te tellen voor een design, denken zij. Je kunt het gewoon aan kunstmatige intelligentie vragen die vervolgens maakt wat je maar wil. Vind je het niet mooi? Dan vraag je het gewoon nog een keer, of net even anders.

Kunstmatige intelligentie

Het idee is dat je je brouwsels binnen Microsoft Designer bijvoorbeeld gebruikt voor je social media. Het is eigenlijk een soort Canva meets AI, want je kunt er ook teksten overheen zetten om snel een soort toffe huisstijl te maken voor je socials. Het bedrijf bekend van Windows weet het erg goed te verpakken in een snoezige trailer, maar wanneer we ermee aan de slag kunnen is nog een vraagteken.

Zou het een soort nieuwe WordArt worden? Dat we straks als we uitnodigingen krijgen voor feestjes ontwerpen zien die duidelijk een soort Microsoft Designer-stempel dragen? Of zou het dankzij Dall-E helemaal niet zo duidelijk zijn, omdat de verscheidenheid in de tekenstijlen zo verschillend is?

Het is afwachten, maar hoe lang, dat blijft vooralsnog een raadsel.