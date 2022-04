​Je kunt met kunstmatige intelligentie lettertypes maken

Heb je wel eens een lettertype geïnstalleerd op je computer? Je kent dan vast wel dat scherm waarin je alle letters nog even voorbij ziet komen. Iemand heeft die letters ooit allemaal gemaakt: hoofdletters, kleine letters. Vroeger was dat handwerk, inmiddels kan dat allemaal digitaal. Sterker nog, inmiddels kan dat zonder dat er een mens aan te pas hoeft te komen.

Lettertypes zoeken

Het juiste lettertype uitzoeken voor de boodschap die je wil overbrengen kan soms een flink karwei zijn. Heb je eindelijk dat lettertype gevonden dat je in je hoofd had, blijkt dat het wel heel erg op dat van Disney te lijken. Het zou handig zijn als je je eigen lettertype kon maken, zodat je nooit bang hoeft te zijn dat je een claim krijgt van een bedrijf dat meent dat je zijn lettertype kopieert en dus meelift op zijn succes. Je kunt maar beter origineel zijn, zeker in een wereld die zo visueel is ingesteld.

Kunstmatige intelligentie is niet alleen in staat om mensen te helpen keuzes te maken door zijn kracht om in één keer gigantische databases aan informatie te kunnen doorzoeken en analyseren. Het kan ook helpen om nieuwe dingen te creëren. Zo heeft een designcommunity Picsart een app ontwikkeld waarmee AI helemaal uit zichzelf met allemaal nieuwe fonts op de proppen komt.