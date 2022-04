Kunstmatige intelligentie hebben we ontwikkeld om ons te helpen, maar zoals regelmatig in films wordt geschetst kan het zich ook tegen ons keren. Zo heeft kunstmatige intelligentie die bedoeld was om nieuwe medicijnen te ontwikkelen om mensen te genezen, in een paar uur tijd tienduizenden biowapens ontdekt.

Gevaarlijke kunstmatige intelligentie

Kunstmatige Intelligentie is in staat om snel veel data te verwerken en tot nieuwe conclusies te komen, waardoor het heel waardevol kan zijn in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. De farmaceut Collaborations Pharmaceuticals in de Verenigde Staten leek dat ook een goed idee, maar het had niet kunnen bedenken dat de AI met zijn denkwijze toch een iets andere kant opging. Toen het bedrijf gevraagd werd om tijdens een evenement te spreken over de gevaren van biologische technologie en de rol van kunstmatige intelligentie, wist het bedrijf niet zo goed wat het met die kwestie aan moest.

Reden om een onderzoek te starten, want het bedrijf was zich bewust van de zorgen rondom werken met giftige stoffen, maar welk kwaad kan iets in een digitale omgeving precies doen? Veel, zo blijkt. In een onderzoek waarbij de software die Collaborations Pharmaceuticals gebruikt om sneller nieuwe medicijnen te ontdekken -MegaSyn- werd omgebogen om te kijken waar de AI mee op de proppen komt als het breder moet kijken. Daar bleek de ‘robot’ zijn hand niet voor om te draaien: binnen een paar uur waren er al duizenden moleculen gevonden die perfect als chemisch wapen kunnen worden gebruikt.