Dall-E: we maakten kunstmatige intelligentie-art en zo werd het

Dall-E is fantastisch. Het is een soort zoekmachine waarin je wat je maar wil kunt opzoeken. Er komen echter geen websites uit als resultaat, maar afbeeldingen. Niet alleen cartoons of schilderijen op een Van Gogh-achtige manier: ook fotorealistische plaatjes die nooit echt zijn geschoten.

Op dit moment kun je er alleen gebruik van maken als je bent uitgenodigd en gelukkig zijn wij er doorheen. Hierdoor konden we alvast lekker spelen met Dall-E, wat we ook volop hebben gedaan. Sterker nog, het blijkt moeilijk om te stoppen, omdat je steeds weer benieuwd bent wat het systeem nog meer kan.

Dall-E is een systeem ontwikkeld door Open AI en het weet menig persoon weg te blazen. Een cowboy op de planeet mars, een fotorealistische watermeloen op een paarse, pluizige achtergrond, een giraf in pyjama op een raket: Dall-E maakt elke afbeelding voor je. Het is alleen aan jou om creatief te zijn. Niet alleen in wat je bedenkt, maar ook in hoe je iets omschrijft. Hierdoor is Dall-E een enorm leuke tool om te gebruiken. Niet alleen kun je heel makkelijk een soort tastbaar voorbeeld van iets maken dat eerder alleen in je hoofd bestond, maar ook kun je er enorm mee spelen om dat beeld nog specifieker te maken.

Ook de foto bovenaan dit artikel is een Dall-E. Je ziet duidelijk een soort man (een cyborg eigenlijk), maar deze man heeft nooit bestaan. Deze afbeelding is helemaal bedacht door kunstmatige intelligentie. Indrukwekkend, toch? Een zoekopdracht is zo gedaan: je hoeft eigenlijk nooit langer dan twintig seconden te wachten voor je zoekopdracht erdoorheen is. Soms komen er later nog wel meer afbeeldingen bij, maar de eerste afbeeldingen laten nooit lang op zich wachten.

In dit artikel kom je dan ook diverse afbeeldingen tegen. Dit is een greep uit de zoekopdrachten die we deden:

Portretrecht en copyright

Hoewel we net spraken over ‘alle afbeeldingen’, is dat trouwens niet helemaal waar. Om deepfakes en verwarring te voorkomen, en het bovendien leuk en positief te houden, kun je geen agressieve zoekopdrachten doen of zoekopdrachten waarin beroemdheden voorbij komen. Denk bijvoorbeeld aan woorden als ‘choking, shotgun, fistfighting’ of ‘Will Smith, Donald Trump, Wendy van Dijk’: het systeem komt dan terug met een melding dat dit niet binnen het beleid valt. Plus een waarschuwing, namelijk dat je hier geen misbruik van mag maken.

Natuurlijk is de vraag wel: van wie zijn deze afbeeldingen? In principe laat Open AI het redelijk aan jou. Dall-E schrijft erover (en gebruikt het woord ‘generaties’ voor ‘afbeeldingen’): “"Afhankelijk van uw naleving van de voorwaarden en ons Contentbeleid, mag u Generaties gebruiken voor elk legaal doel, inclusief voor commercieel gebruik. Dit betekent dat u uw rechten op de door u gemaakte Generaties mag verkopen, ze mag opnemen in werken zoals boeken, websites en presentaties, en ze op andere wijze mag commercialiseren. Voor zover toegestaan door de wet en als tussen u en OpenAI, bent u eigenaar van uw zoekopdrachten en uploads, en u stemt ermee in dat OpenAI eigenaar is van alle Generaties (inclusief Generaties met Uploads maar niet de Uploads zelf), en u doet hierbij alle benodigde overdrachten hiervoor.”