​Pornhub remastert oude films met kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie wordt ingezet om te voorspellen wat je volgende keuze gaat zijn en hoe bepaalde situaties in het verkeer zich kunnen ontvouwen. Pornhub gebruikt het echter voor heel andere dingen, het zet AI in om erotische films van vroeger te remasteren.

Het gaat niet om films uit de jaren ‘80 of ‘70 (pornstach!), maar veel ouder. Sommige beelden zijn wel 125 jaar oud. Het gaat om een select aantal films, twintig stuks. Voor nu. Later worden er ongetwijfeld meer films aan toegevoegd, als het een succesvol project blijkt. Wil je het beoordelen? Dat kan. Het Remastured-project staat namelijk online .

Het project van Pornhub heet niet ‘AI-remasters’ of iets normaals, maar het platform vol entertainment voor volwassenen verwijst naar ‘Remastured’. Het is geen experiment of toeval dat Pornhub dit doet. Het wil graag de kunstmatige intelligentie die we vandaag de dag hebben, gebruiken om oude pornofilms nieuw leven in te blazen.

Pornhub

Pornhub heeft 100.000 pornografische beelden en video’s ingeladen in machine learning-software die de AI moet aanleren hoe oude erotische films eruitzien, zodat deze wist wat hem te doen stond bij het ‘zien’ van de oude films. Pornhub: “Dankzij kunstmatige intelligentie kun je zelfs de meest antieke beelden van kleur voorzien. Echter, wanneer het gaat om de subtiele kleurschakeringen van tepels, penissen en alle varianten lichaamshaar die we hebben gezien door de decennia heen, daar heeft AI vaak weinig kaas van gegeten.”

Het platform helpt de AI een handje door het machine learningprogramma aan te bieden met de vele oude beelden en het resultaat mag er zijn, toch? De oldschool erotica is trouwens ook wat extra opgevijzeld om in 4K te kunnen afspelen en op 60 frames per seonde. Of de originele audio is geremastered, of er staat een nieuwe soundtrack onder als er geen audio beschikbaar was.

Het is trouwens niet allemaal platte porno: er zit ook een film in uit 1896 genaamd The Kiss, wat de eerste gefilmde kus is in de geschiedenis. Destijds werd het overigens als obsceen en shockerend weggezet.

Beeldbron: nastya_gepp