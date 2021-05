Heftige tijden bij Pornhub: wordt de site verkocht?

Er is nog veel onbekend over de verkoop van Pornhub, want of Rifici voldoende geld heeft, om welk bedrag het überhaupt gaat en wie de andere investeerders zijn, dat blijft nog vaag. Het enige wat Rifici heeft gezegd is dat hij en zijn team bij investeringsfonds Bruinen altijd kijkt naar meerdere deals en kansen. Het zou wel een goede match kunnen zijn, want Rifici is dan meteen eigenaar van MindGeek, dat nog meer sites met seksuele content op zijn naam heeft staan.

Pornhub wordt misschien verkocht. Het schijnt in gesprek te zijn met een groep investeerders die wordt geleid door niemand minder dan Chuck Rifici, zo schrijft Insider . Rifici zit in de cannabis in Canada en zat zelfs in de politiek. Het zou de CEO van Pornhub waarschijnlijk wel goed uitkomen om te worden overgenomen. Het Canadese Pornhub wordt namelijk aan alle kanten aangeklaagd voor het gebrek aan beleid en monitoring op vormen van seks die niet vrijwillig zijn.

Villa in vuur en vlam

Bovendien kan Pornhub-CEO Feras Antoon wel wat geld gebruiken, nadat zijn villa van 19 miljoen vorige week in de as werd gelegd. Het huis in Montreal was nieuw gebouwd, maar was nog geen drie dagen op de markt toen het in vlammen opging. Er wordt door de politie nog onderzoek gedaan, want het vermoeden bestaat dat dit een doelgerichte aanval is. Immers heeft Antoon nogal wat vijanden. Zo liet hij 220 bomen hakken voor de bouw van zijn huis, waar niet iedereen even blij mee was.

Bovendien zijn er veel mensen tegen Pornhub omdat er niet genoeg gecontroleerd wordt of iedereen in de video’s wel vrijwillig porno maakt. In februari was er een groep Christelijke extremisten die graag zouden zien dat de topman zou sterven. De oproep werd gecompleteerd met een soort Wanted-poster waarin werd opgeroepen om kinderen verre van de LGBT-ideologie te houden, om te zorgen dat dochters geen prostituees worden en dat het witte ras moet worden gered.