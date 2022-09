Bizar: laat AI bewegend beeld maken met Meta Make-A-Video

Meta heeft een heel gave ontwikkeling getoond: Make-A-Video. Hierbij gaat kunstmatige intelligentie voor je aan het werk om op basis van een paar zoekwoorden een complete video te maken. Stilstaand beeld kennen we inmiddels van onder andere Dall-E, maar met Make-A-Video wordt een complete video gemaakt van een onderwerp naar keuze.

Make-A-Video Een ufo die landt op Mars, drinkende paarden, een beer die een zelfportret schildert: Meta laat zien dat zijn kunstmatige intelligentie krachtig genoeg is om video’s te maken met onderwerpen naar wens. Het idee is dat je een paar woorden intypt en dat de AI van Make-A-Video er vervolgens mee aan de slag gaat. De AI kent gigantische aantallen aan video’s uit zijn hoofd en kan daaruit putten om een nieuwe video te maken van een bepaald onderwerp. Het gaat om een korte video inclusief kleur en landschap. Eerder lanceerde Meta al het Dall-E-achtige Make-A-Scene voor stilstaand beeld, maar video’s zijn de nieuwe stap met kunstmatige intelligentie. Echt een nieuwe stap, want het is bij video’s moeilijker om te doen. Dat komt omdat elke pixel correct moet worden gegenereerd en er ook nog moet worden voorspeld hoe die pixels veranderen naarmate de tijd in de video vordert. Dat doet Make-A-Video door de kunstmatige intelligentie niet alleen gesuperviseerd te laten leren, maar ook ongesuperviseerd. Hierdoor kan het systeem makkelijker leren hoe beweging in de fysieke wereld werkt.

Kunstmatige Intelligentie Op dit moment is Make-A-Video nog niet zomaar beschikbaar: Meta is echter van plan om een demovariant uit te brengen voor het grote publiek. Het meent dat AI zorgt dat mensen zich beter creatief kunnen uitdrukken en hiermee snel en gemakkelijk nieuwe content kunnen maken. “Met Make-A-Scene hebben we laten zien hoe mensen fotorealistische illustraties en kunst van verhalenboekkwaliteit kunnen maken met behulp van woorden, tekstregels en schetsen. Het Make-A-Video-systeem kan video’s maken met behulp van woorden en tekstregels, maar ook van afbeeldingen of bestaande video's overnemen en nieuwe video's maken die erop lijken.” Stel je voor dat je een gekke video maakt voor TikTok, maar nog naarstig op zoek bent naar een video die je er grappig tussendoor kunt monteren. Nu hoef je dan niet op zoek naar iets, maar kun je allerlei creatieve, gekke dingen bedenken om tussendoor te doen. Je video wordt er een stuk levendiger van.

Kunstenaars bezorgd Tegelijkertijd begrijpen we wel dat kunstenaars al die AI niet zo heel erg zien zitten: hoewel ze zelf het beste, meest originele werk kunnen maken, is het inderdaad zo dat kunstmatige intelligentie wel degelijk werk kan ‘stelen’. Bijvoorbeeld voor YouTubers of TikTokkers die op zoek zijn naar een geinig overgangsbeeldje: tja, die kun je straks ook van Make-A-Video krijgen in plaats van een beeldbank of iemand die professioneel video’s en animaties maakt. Wanneer Meta Make-A-Video wil lanceren, dat is nog onbekend.