​6 AI-websites om je leven en werk veel makkelijker te maken

Heb je een foto van slechte kwaliteit die je verbeterd wil zien? Heb je iets in je handen maar geen idee hoe het heet? Wat jij niet weet, dat weet kunstmatige intelligentie wel. Nadat we vorige week al een heel fijne sessie hadden met het verbijsterend fantastische Dall-E, zijn we op zoek gegaan naar meer AI-hulpmiddelen. Deze zes exemplaren kun je gewoon online benaderen, zonder iets te hoeven betalen, al willen sommige sites wel je e-mailadres weten.

1. Fontjoy Je hoeft geen designer te zijn om toch te maken te hebben met keuzes die je moet maken in ontwerp. Of het nu het ontwerpen van een flyer, een website of een presentatie is, de kans is groot dat er ergens wel een lettertype staat. Misschien wil je daar nog een mooi lettertype bij hebben, maar lukt het je niet helemaal om een lettertype te vinden dat goed past. Stop met proberen, want Fontjoy helpt je. Deze website helpt je fonts te genereren die goed samen kunnen, zodat je een visueel paradijs voor de ogen creëert.

2. Thing Translator We gebruiken vaak Google Lens als we iets in onze handen hebben waarvan we niet weten hoe het heet, maar als je het bijvoorbeeld ook meteen vertaald zou willen zien, dan kun je beter kiezen voor Thing Translator. Je kunt het vooral handig gebruiken als je op vakantie bent en bijvoorbeeld moet bellen over iets. Houd je paspoort even voor de camera en Thing Translator laat je weten hoe je het in die andere taal moet noemen. Maar eerlijk is eerlijk: ook als je gewoon in je moerstaal even niet weet hoe iets ook alweer heet, dan is Thing Translator erg handig. Er zijn maar tien talen beschikbaar, maar één van die talen is Nederlands en daar zijn we erg blij mee. Leuk detail: Thing Translator komt bij Google vandaan.

3. Autodraw Soms wil je iets tekenen, heb je het helemaal in je hoofd, maar komt het er niet helemaal lekker uit op papier. Misschien wil je voor je kinderen een kleurplaat maken of iets tekenen om een presentatie mooier te maken. Ben je net zo’n goede tekenaar als je de gemiddelde drie-jarige, dan is de kans groot dat je Autodraw met open armen ontvangt. Deze website laat je iets tekenen en probeert vervolgens te raden wat je voor ogen hebt. Je kunt hem aangeven of hij het bij het rechte eind geeft, waarna hij je opties geeft die wel wat beter getekend zijn. Het is een soort Pictionary spelen met kunstmatige intelligentie, waarbij je er ook nog iets beters voor terugkrijgt.

4. Rytr Rytr is een bedrijf dat AI gebruikt om schrijvers van inhoud te helpen ideeën voor hun artikelen te genereren. De AI-tool genereert automatisch een lijst met inhoudsideeën op basis van het gegeven onderwerp. Het proces begint met de schrijver die RYTR een onderwerp geeft, zoals 'top 10 restaurants in Chicago'. Vervolgens kunnen ze ervoor kiezen om de AI een nieuw artikel te laten maken of een artikel te bewerken dat al is geschreven. Het genereert vervolgens een lijst met inhoudsideeën op basis van het gegeven onderwerp en de opgegeven trefwoorden. De bovenstaande alinea is door Rytr zelf geschreven. Deze AI-tool laat je aangeven waarover je een artikel wil zien (of alleen een headline) en je kunt vervolgens Engels of Nederlands selecteren om hem ook daadwerkelijk aan het werk te zetten. Je merkt wel een duidelijk verschil met hoe de schrijver van dit artikel normaliter schrijft, maar zeker als je echt even in de stress bent en een tekst nodig hebt, dan zou Rytr je kunnen helpen. Vooral omdat je ook een toon kunt instellen. Bijvoorbeeld handig als je een dummiewebsite voor iemand maakt en je toch teksten wil importeren die verder gaan dan 100 keer The quick brown fox jumps over the lazy dog. Het blijft leuker om teksten helemaal zelf te bedenken, maar het is ook erg tof om te zien waartoe kunstmatige intelligentie in staat is.

5. Namelix Wil je een bedrijf beginnen, maar vind je het moeilijk om te bedenken hoe het moet heten of hoe het logo eruit moet zien? Om je alvast een bepaalde kant op te laten denken, kun je Namelix gebruiken. Je kunt dan bijvoorbeeld aangeven wat je doet en op basis daarvan komt hij dan met naamideeën en logo’s waar je uit kunt kiezen. Dat helpt je bijvoorbeeld als je aan een ontwerper wil aangeven aan wat je ongeveer denkt. Dat is sowieso waar veel kunstmatige intelligentietools goed in zijn: niet het eindproduct maken, maar je wel een eindje op weg helpen.

6. Let’s Enhance Het is altijd erg moeilijk om een foto die van slechte kwaliteit is toch nog een beetje de moeite waard te maken. Je moet heel goed zijn in Photoshop wil je dat zelf doen. Let’s Enhance helpt mensen die niet zo handig zijn met Photoshop (of de tool simpelweg niet hebben): gewoon gratis en online. Het is enorm knap wat deze kunstmatige intelligentie voor je kan doen. Je moet er wel een account voor aanmaken en je krijgt 10 foto’s gratis: daarna moet je er wel voor gaan betalen. Tegen die tijd weet je echter wel of je het de moeite waard vindt. Wij wel: het is fantastisch om bijvoorbeeld een oude foto van een blog dat je ooit startte een beetje op te poetsen nu het internet wat meer kan aankan.

Handige kunstmatige intelligentietools Is je mond al opengevallen van verbazing door wat kunstmatige intelligentie allemaal kan? Je kunt er je leven een stuk makkelijker mee maken, zeker als het gaat om die eerste voorzet. Ga er creatief mee om en je hebt in AI een goede partner. Het helpt je soms wat in je brein zit te visualiseren, of zelf met een compleet verhaal te komen wat juist nooit uit je brein had kunnen komen. En dat is niet geschreven door Rytr.