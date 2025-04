TU/e verbreekt snelheidsrecord met onzichtbare dataverbinding boven Eindhoven

Stel je voor: een onzichtbare lichtbundel die met de snelheid van glasvezel data verstuurt van de ene kant van de stad naar de andere, zonder kabels, zonder vertraging, en zonder storingen. Wat klinkt als sciencefiction, is realiteit geworden op 4,6 kilometer hoogte boven Eindhoven. Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) hebben daar namelijk een wereldrecord gevestigd: een draadloze dataverbinding met een snelheid van 5,7 terabit per seconde, op basis van infraroodlicht.

Dat is – om het tastbaar te maken – genoeg om 1,9 miljoen Netflix-series tegelijk in HD te streamen. En dat volledig draadloos, zonder tussenkomst van glasvezel of radiogolven. Welkom in de toekomst van draadloze communicatie.

Onzichtbaar maar ongekend snel

De verbinding werd opgezet tussen het Flux-gebouw op de TU/e-campus en een gebouw op de High Tech Campus, aan de zuidkant van Eindhoven. De afstand van 4,6 kilometer werd overbrugd via een onzichtbare straal van infraroodlicht. Geen glasvezels, geen 5G-signalen – puur licht. Het gaat om een technologie die bekend staat als free-space optical communication (FSO).

FSO gebruikt licht – in dit geval infrarood – om data door de lucht te versturen. Het is vergelijkbaar met hoe glasvezels werken, maar dan zonder kabels. En het is razendsnel, storingsvrij én extreem schaalbaar.

TU/e en Aircision: hightech samenwerking

De test is uitgevoerd in samenwerking met Aircision, een spin-off van TNO, gespecialiseerd in optische draadloze systemen. De gebruikte technologie is ontwikkeld om bestaande netwerken – zoals 5G- of glasvezelinfrastructuur – uit te breiden met draadloze verbindingen van zeer hoge capaciteit.

“Draadloze communicatie op basis van infraroodlicht combineert de snelheid van glasvezel met de flexibiliteit van draadloze netwerken,” aldus Vincent van Vliet, promovendus aan de TU/e en één van de onderzoekers.

De verbinding maakt gebruik van een testinstallatie die de TU/e ‘Reid Photonloop’ noemt. Hiermee kan op stedelijke schaal worden geëxperimenteerd met hogesnelheidscommunicatie over lichtbundels.

Hoe werkt het precies?

Wi-Fi, 4G en 5G maken gebruik van radiogolven, een deel van het elektromagnetische spectrum met relatief lage frequenties. Infraroodlicht daarentegen heeft veel kortere golflengtes, wat resulteert in hogere frequenties en – cruciaal – meer bandbreedte.

Om het beeldend te maken:

Radiogolven = snelweg met 3 rijstroken

Infraroodlicht = snelweg met 300 rijstroken

Op die ‘infrarood-snelweg’ kun je dus veel meer dataverkeer kwijt, zonder opstoppingen. Bovendien is er op het infraroodspectrum nauwelijks ‘verkeer’, waardoor storingen vrijwel niet voorkomen. Deze techniek kan tot wel 500 keer meer data verwerken dan traditionele radiogolfgebaseerde netwerken.