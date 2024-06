In Brabant is het aantal startups met 22 procent toegenomen

Het aantal Brabantse startups is sinds 2020 spectaculair gegroeid. Met 1.462 startups heeft Brabant nu de op twee na grootste startup-populatie van alle Nederlandse provincies. Dit is een stijging van bijna 22 procent ten opzichte van 2020, toen er 1.200 startups waren. Deze cijfers komen naar voren uit het vandaag gepubliceerde Birch-rapport, dat in opdracht van startuporganisatie Braventure is uitgevoerd.

Om een grondig beeld te krijgen van de sterke en zwakke punten van het Brabantse startupecosysteem is er een uitgebreid onderzoek gedaan naar de positie van Brabant als provincie voor startups. Dit rapport, dat voortbouwt op een eerdere studie uit 2020, analyseert de ontwikkelingen van het Brabantse ecosysteem in de jaren tot 2023, gebruikmakend van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden.

Investeringen in startups

Een cruciale bevinding uit het rapport is dat het startupecosysteem in Brabant niet alleen groeit in termen van het aantal startups, maar ook in investeringen in deze startups. Tussen 2016 en 2019 bedroeg het totale investeringsbedrag in Brabantse startups 369 miljoen euro, een bedrag dat steeg naar 1,3 miljard euro voor de periode 2020-2023. Met name is er een stijging te zien in investeringen in zogenaamde ‘deep tech’ startups. Het gemiddelde investeringsbedrag in 2023 bedroeg 7,2 miljoen euro in Brabant, tegenover 5,6 miljoen euro landelijk. Ook opvallend: de helft van de totale deeptechfinancieringen in Nederland ging in 2022 naar Brabantse bedrijven.

Een sterk startup ecosysteem

Het startup-ecosysteem van Noord-Brabant, met name in de regio Brainport Eindhoven, floreert en is dynamisch. Brainport Eindhoven staat bekend als een van Europa’s toonaangevende technologiehubs, met een sterke focus op deep tech en onderzoek. Het hart van dit ecosysteem wordt gevormd door wereldwijd gerenommeerde bedrijven zoals ASML en Philips, die blijven innoveren op gebieden zoals halfgeleiders, geavanceerde productie en gezondheidstechnologie. Het Birch-rapport bevestigt Brainport als de startup-hub van Brabant, maar ook andere regio’s rond Breda, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch en Oss groeien gestaag. Zo was weliswaar de absolute groei van het aantal startups het sterkst in Zuidoost-Brabant tussen 2020 en 2024, maar de relatieve groei sterker in andere Brabantse subregio’s.