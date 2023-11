Deze 12 Nederlandse startups zijn onderscheiden met een CES Innovation Award

Begin 2024 gaan er in totaal 70 Nederlandse startups naar de techbeurs CES in Las Vegas om daar hun innovatieve technologische oplossingen te presenteren aan potentiële klanten en investeerders. Het gaat om uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld van energie, digitalisering zoals fotonica, circulaire grondstoffen en gezondheidszorg. Maar liefst 12 van hen hebben al een zogenoemde Innovation Award van een jury gekregen. Daarmee behoren ze tot de internationaal beste ontwerpen, innovaties en producten. De winnende Nederlandse startups zijn Axelera, Doser, Focus, Healthplus.ai, InkInvent, LV Energy, Mantispectra, Naya, Sevvy, SlimDesign, Susphos en Whispp.

MantiSpectra werkt bijvoorbeeld aan een kleine spectrale chip die materiaaleigenschappen nauwkeurig in real-time kan meten en op grote schaal kan worden geproduceerd. Een ander voorbeeld is Susphos dat een nieuwe circulaire methode ontwikkelt om duurzame fosfaatproducten te produceren uit afvalwater. Een andere winnaar is Whispp dat AI-spraaktechnologie ontwikkelt die gefluisterde spraak in real-time omzet in de natuurlijke stem van een persoon, inclusief de bedoelde intonatie en emotie.

Nederlandse kabinet



Het Nederlandse kabinet is van plan om de komende jaren extra stappen te nemen om het Nederlandse startup- en scale-up ondernemingsklimaat verder te verbeteren. Daarom zijn er vijf gedetailleerde ambities vastgesteld voor meer financiering en betere toegang tot marktkapitaal, voldoende beschikbaar talent, een hoger aantal techbanen, meer doorgroei naar scale-ups en een focus op kennisintensieve startups (deep tech).