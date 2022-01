Driekwart minder bezoekers voor de CES

Maar er is nog iets. Doordat de CES in 2021, ook vanwege de pandemie gedwongen werd omgebouwd tot een volledig digitaal (online) event, hebben veel bezoekers, zowel consumenten als media, ontdekt dat de beurs en diens aankondigingen ook prima op afstand te volgen zijn. Zeker vanuit Europa is het een stuk prettiger om het nieuws van de CES vanuit je eigen stoel te verslaan dan gestrest van presentatie naar presentatie te moeten rennen. Zoom, of een Youtube stream, aanzetten en voilá, tikken maar! Ok, toegegeven, je mist de charme van een techbeurs, de side-events, etentjes, en uiteraard ook de fysieke contacten en hands-on met mensen en nieuwe producten, maar je krijgt er zo veel effectieve werktijd voor terug.

Vergeleken met de vorige fysieke editie van de CES, in 2020, toen ruim 171.000 bezoekers de deuren van de techbeurs platliepen, vielen de bezoekersaantallen van de 2022 editie – een kwart van die van 2020 - dus nogal tegen. Uiteraard was de coronapandemie, zoals gezegd, de voornaamste reden voor de vele afzeggingen en het wegblijven van meer dan 125.000 bezoekers.

Het is alweer een paar dagen geleden dat de ingekorte en door afzeggingen ingekrompen CES in Las Vegas haar deuren sloot. Ondanks de coronapandemie met oplopende omicron besmettingscijfers, (in)reisbeperkingen en vele afzeggingen , besloot de organisatie dat ook het fysieke deel van de grootste techbeurs door moest gaan. Uiteindelijk hebben volgens de organisatie meer dan 45.000 bezoekers een bezoek gebracht aan de CES van 2022. Daaronder waren ook ruim 1.800 journalisten, bloggers, vloggers en influencers.

Ruim 2.000 exposanten minder

Nog even een paar koude CES 2022 cijfertjes. De techbeurs trok dit jaar iets meer dan 2.300 exposanten, waarvan ruim 800 startups, verspreid over 11 beurslocaties (binnen én buiten). In 2020 waren dat er nog meer dan 4.300. De volledig online editie van 2021 telde zo’n 1.000 virtuele exposanten. Dit jaar kwamen zoals gezegd 1.800 vertegenwoordigers van de media naar Las Vegas. In 2020 waren dat er nog ruim 6.500.

Percentueel gezien was de media dus de grootste ‘fysiek afwezige’ op de CES 2022. Nu zijn die (ook wij) al bijna twee jaar gewend aan het bijwonen van online, virtuele (video)presentaties en persconferenties. Van alle mensen die de CES 2022 met een fysiek bezoek vereerden, was 30 procent, zo’n 15.000 dus, afkomstig van in totaal 119 landen buiten de VS.