CES 2022: met routers, servers en tv’s een feest voor gamers

Consumer Electronics Show: het is één van de grootste consumentenelektronicabeurzen ter wereld en jaarlijks wordt hij in januari gehouden in Las Vegas. Dit jaar zijn er veel fabrikanten afgehaakt door het coronavirus, maar tot nu toe is de beurs (die officieel pas morgen opent) al een feest voor gamers. Dat komt onder andere door deze aankondigingen.

Televisies: beter, groter, mooier, sterker Eén van de highlights van CES is altijd het televisie-onderdeel, want dit is de plek waar fabrikanten laten zien wat ze dat jaar van plan zijn op het gebied van televisies. LG maakt op dit moment de meest populaire televisieserie voor games, namelijk de C-lijn. De LG C1, C9 en CX zijn alledrie tv-lijnen die de harten van gamers doen smelten door hun goede beeldkwaliteit, veelheid aan poorten en stevige processor. LG kondigt deze week zijn nieuwe OLED-tv’s aan. Zo komt LG met een beter dashboard voor gamers, een nieuwe preset voor sportgames en een gamemodus voor donkere kamers. Bovendien komt er een kleinere 42 inch C-serie-tv aan voor bijvoorbeeld kleine slaapkamers, wat ideaal is voor gamers (de vorige kleinste LG OLED meet 48 inch en dat is aanzienlijk groter). LG is bovendien van plan om de HDMI-bandbreedte van 40 Gbps naar 48Gbps op te rekken, met nog steeds 120Hz 4K-gaming met een variabele ververssingssnelheid. Dat is indrukwekkend, maar qua verversingssnelheid wint Samsung het met zijn 144Hz verversing.

Monitoren: ultrasnel verversen en volle immersie Die 144Hz verversingssnelheid op een televisie is al indrukwekkend, maar het kan beter. Samsung komt met een nieuwe monitor in zijn populaire Odyssey-reeks die zo snel ververst dat je het amper kunt bijbenen: 240 Hz. De Odyssey Neo G8 van 32 inch is zelfs de eerste 4K-monitor met deze verversingssnelheid. Hierdoor ziet je game er veel soepeler uit, want het beeld ververst steeds sneller. Hoe langzamer deze ververst, hoe haperiger het beeld wordt. Hoe hoger het ververst, hoe ‘sneller’ het beeld gaat. In principe haalt HDMI 2.1 normaal maar 120 Hz, maar door gebruik te maken van Display Stream Compression (DSC) kan de 240 Hz toch worden gehaald. Verder is Samsung Odyssey Neo G8 echt een bakbeest van een monitor, al kan het erger: er is ook een G9 van 49 is.. Hij is gebogen, hij is gigantisch en hij is qua design enorm futuristisch. Een flinke wannahave voor menig pc-gamer.

Servers en routers: streamen en snelheid Alienware heeft tot nu toe een van de meest opmerkelijke gamer-aankondigingen gedaan van CES, want het komt met een gamestreamingplatform waarmee je tegelijkertijd met vier spelers kunt gamen. Het idee is als volgt: als je met vier mensen in je huis woont, met allemaal een eigen televisie/monitor/laptop of zelfs telefoon, dan kun je door de Concept Nyx de systemen aan elkaar linken. Het is een grote computer waarmee je tegelijkertijd meerdere PC-games kunt streamen op veel verschillende schermen. Op dit moment kan dat nog maar met zijn tweeën, maar de bedoeling is dat dit straks met tot vier schermen tegelijk kan. Het lijkt op een streamingdienst als Nvidia GeForce Now of Google Stadia, maar ditmaal staat je server dus niet ergens ver weg waarvan je geen idee hebt waar: hij is gewoon thuis. En dat zou volgens Alienware zorgen voor een betere reactietijd en grotere bandbreedte. Netgear heeft een nieuw paradepaardje aangekondigd op het gebied van Wifi 6E: Nighthawk RAXE300, waarmee je 6Ghz-band kunt gebruiken en razendsnel via een stevige Wifi 6E-verbinding kunt gamen (al zijn 2,5Gbps en 4,8Gbps ook mogelijk).

Nog meer CES voor gamers CES is nog niet over (het is officieel zelfs nog niet begonnen), dus verwacht gedurende de week uitbreidingen op dit artikel met nog meer moois voor gamers.