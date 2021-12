​2021: Deze opzienbarende gadgets werden dit jaar aangekondigd

Terwijl de ene na de andere fabrikant afhaakt voor de grootste techbeurs van het jaar (CES 2022), hopen we natuurlijk dat er alsnog veel opvallende techgadgets worden aangekondigd. Reden genoeg om terug te kijken op 2021: wat werd er allemaal aan gekke techgadgets aangekondigd?

Project Hazel van Razer Een mondkapje met chroma-lichten en een stemversterker. Razer lijkt de COVID 19-crisis te winnen met hun bijzondere uitvinding Project Hazel. Nu iedereen mondkapjes moet dragen, heeft het er een ontwikkeld waarmee je én goed verstaanbaar blijft, én opvalt in het donker, maar dus ook zorgt dat er minder gevaarlijke deeltjes in de lucht komen. Wat hij kost is nog onbekend, je kunt je nu inschrijven om op de hoogte te worden gehouden als het conceptmodel naar de massa komt.

NINU slim parfum Tijdens CES 2021 was één van de meest opzienbarende aankondigingen NINU. Dit is een slim parfum dat is voorzien van kunstmatige intelligentie. Dankzij een app kun je gemakkelijk het parfum aanpassen en helemaal naar je eigen ‘smaak’ maken. Het idee is dat een parfum niet voor elk moment hetzelfde is, waardoor Ninu met drie verschillende parfums in één flesje komen. Je kunt kiezen uit 100 verschillende geuren om met elkaar te mixen. Je kunt bovendien nieuwe cartridges erin zetten, waardoor je altijd ditzelfde parfumflesje kunt gebruiken. Je starterpakket kost wel 500 euro, maar goed, dat kosten twee flesjes Louis Vuitton-parfum ook.

Looking Glass Portrait Dit is een van de mooiere manieren om bijvoorbeeld iemand die is overleden of die ver weg van je is om andere redenen te eren. Met Looking Glass Portrait laat je iemand als hologram in een soort fotolijstje zien. Het is levensecht, maar wel opgebouwd met gekleurde lijnen. In ieder geval kun je het helemaal zelf programmeren, al zijn er ook telefoons die je kunnen helpen in een handomdraai een 3D-model te kunnen maken voor je Looking Glass Portrait. Hij kost ongeveer 250 euro.

Chess Up Schaken is moeilijk, maar het is net als gitaarspelen heel leuk om te kunnen, want je kunt het overal doen. Overal waar je een schaakbord ziet, kun je immers meteen gaan spelen. Chess Up is een interactief schaakbord dat je zowel kan leren schaken als coach en leraar, als dat het een gewaagde tegenstander voor je kan zijn. Zo leer je snel de fijne kneepjes van de denksport en kun je ze ook meteen toepassen en trainen of je het wel écht hebt begrepen. Zelfs grootmeester Levon Aronian heeft zich aan dit product verbonden. Chess Up kost ongeveer 300 euro.

Space Safe Een kluis met een draaislot? Dat is ouderwets. Inmiddels worden er steeds meer slimme kluizen ontwikkeld en Space Safe is qua design en kunnen een pareltje. Deze kluis is aangesloten via wifi en bevat camera’s om alles in de gaten te houden. Je kunt hem ontgrendelen met je vingerafdruk. Daarnaast is er een groot LCD-aanraakscherm zodat je hem verder kunt instellen. Er zit zelfs een Airbnb-modus op, mocht je hem willen gebruiken als Airbnb-eigenaar. Deze kluis kost ongeveer 450 euro.

Apple AirTag Van alle uitvindingen in dit artikel is dit het meest massale product. Hoewel we al langer een uitvindingen hadden als Tile, is Apple met zijn AirTag dit jaar wel opvallend geweest. Niet per se alleen om positieve redenen, want AirTag wordt ook volop gebruikt door kwaadwillenden, maar er zijn ook veel mensen die door deze tech hun tas of sleutels weten terug te vinden. AirTag is namelijk een soort GPS-druppel die je aan iets kunt bevestigen, waarbij je iPhone via Find My Phone kan laten zien waar het zich bevindt, door slim gebruik te maken van het Apple-netwerk. En het is nog betaalbaar ook, zeker voor Apple-begrippen: één AirTag kost 30 euro.

Nextube Weet je nog die Nixie-klokken uit de sovjet-unie in de jaren ‘50 en ‘60? Nextube is zwaar geïnspireerd door deze bijzondere eyecatchers en bevat zelfs allemaal aanpasmogelijkheden waardoor je een ander lettertype kunt kiezen, hem op een bepaald schema kunt instellen en je favoriete muziek kunt visualiseren. Een prachtig apparaat dat zo’n 100.000 uur zou moeten meegaan dankzij led-technologie. Schade? Valt mee: 100 euro.

Moflin We eindigen met een van de raarste wannahaves die we dit jaar tegenkwamen: Moflin. Dit is een soort konijnkussen dat je kunt knuffelen. Het is puur ontwikkeld voor mensen die geen huisdieren kunnen houden of die zich eenzaam voelen (wat door de lockdowns vaker voorkomt dan ooit). Dit is natuurlijk niet alleen een knuffel: dankzij kunstmatige intelligentie en slim programmeerwerk kan hij emoties nabootsen en zijn omgeving begrijpen. Hij kan zelfs bewegen als een dier, zodat dit maatje nog echter overkomt.