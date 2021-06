​Razer-masker Project Hazel komt er: met lampjes en dampcoating

Project Hazel is een slim mondkapje. Niet dat er een stemassistent inzit, maar hij zou beter moeten zijn dan andere mondkapjes. Je gooit hem niet weg, er zitten ventilatoren in en Smart Pods. Hierdoor kan de luchtstroom beter worden gereguleerd. De Smart Pods weten zelfs 95 procent van de deeltjes uit de lucht te filteren, waardoor de lucht die je inademt aanzienlijk schoner is.

Razer Project Hazel

Razer verwacht dat de gezichtsmaskers enorm populair worden, dus komen ze in verschillende ‘drops’ op de website te staan. Het gaat dan om ergens in het vierde kwartaal, veel meer duidelijkheid geeft Razer op dit moment niet. Wel komen ze alleen op de site van Razer te staan. Je kunt je, alsof het om sneakers gaat, wel vast aanmelden om op de hoogte te worden gehouden van wanneer er een drop is. Dat kun je hier doen.

Er is overigens wel wat veranderd aan het masker, want het is niet meer exact wat het was toen het op CES in januari werd aangekondigd. Het masker heeft nog steeds een transparant ontwerp, zodat je iemands mond wel kan zien, maar om dat goed te blijven zien is er een licht aan de binnenkant bijgekomen. Dat licht gaat alleen aan als het donker is, zodat je iemands gezicht goed blijft zien.

Daarnaast is er een speciale coating toegevoegd waardoor het masker niet beslaat. Hierdoor blijf je iemands mond zien, waardoor communicatie door bijvoorbeeld liplezen, maar ook gezichtsuitdrukkingen, beter verloopt. Je kent dat vast wel van de gewone mondkapjes: even leuk lachen voor een foto hoeft eigenlijk niet meer, want niemand ziet ook maar iets van een uitdrukking op je gezicht (naast uiteraard die in je ogen te zien is).