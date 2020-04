Er komt gewoon een dag dat we mondkapjes gaan dragen

De maatregelen rond het coronavirus zorgen voor veel verdeeldheid. Niet alleen in ons land, maar over de gehele wereld. We zijn het nauwelijks met elkaar eens. Slimme apps staan in de spotlight. Ieder land gaat wel zelf het wiel uitvinden en Apple en Google worden niet vertrouwd. En dat in het high-tech tijdperk waar telecomproviders misschien meer weten over jouw gedrag dan Apple ooit kan bedenken.

Ook naar het ultieme geneesmiddel of een vaccin wordt keihard gezocht. Gelukkig maar. De Franse arts Didier Raoult meent het medicijn tegen covid-19 te hebben gevonden: chloroquine. Trump en Bolsonaro waren al overtuigd, inmiddels ook de Franse president Emmanuel Macron. Bill Gates bouwt ondertussen zeven fabrieken. Het is niet eenvoudig om uit de letterlijk duizenden berichten helder te krijgen wat waar is, hoe dingen zijn en wie je nog kunt geloven.

Moeten we nu mondkapjes wel of niet gaan dragen?

Een actuele discussie is die van mondkapjes, gezichtsmaskers of hoe we ze ook willen noemen. Moet je ze nu wel of niet gaan dragen? En welke soort? En moeten we niet alle goedgekeurde exemplaren onmiddellijk inleveren aan de zorg en de medische wereld? Dat moeten we inderdaad, en daar zijn we het gelukkig met z’n allen over eens. Maar hoe zit het met de 'gewone burger', die op 1.5 meter? Geef je hem een app (zie boven) of een polshorloge met een signaalfunctie die je waarschuwt als je te dichtbij komt of toch maar een mondkapje?



Voor zo’n horloge kun je van alles bedenken, maar voor die mondkapjes weten we het niet. Het RIVM (Jaap van Dissel) zegt: niet dragen. De overheid zegt: niet dragen. Ondertussen adviseert de Duitse regering inwoners een mondkapje te dragen in winkels en het openbaar vervoer, en ook in België wordt een advies overwogen.



Ook onze coronaleermeester Jaap van Dissel maakt het daarna weer vloeibaar omdat het dragen van een mondkapje volgens hem wel nuttig kan zijn bij de manier (exitstrategie) waarop Nederland uit de crisis wil komen. Als je alle meningen bij elkaar optelt en deelt door 100 is dit de uitkomst: we gaan op enig moment in een aantal gevallen wel degelijk mondkapjes dragen.