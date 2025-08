De coronapandemie laat zijn sporen achter op je brein

Een sneller verouderd brein

Het zegt veel over hoezeer onze omgeving invloed heeft op ons brein: niet alleen maar ziektes. Is er helemaal geen verschil tussen mensen die ook daadwerkelijk corona hadden en niet? Er is zeker wel een verschil en dat zullen mensen die lijden aan post-covid ook zeker beamen: het cognitieve gedeelte van het brein heeft het zwaarder bij de mensen die het wel hebben gehad. Hun brein werkt minder snel en is mentaal veel minder flexibel. Mensen die het virus niet hebben gehad, hebben geen enkel verschil qua cognitief denken.

Maar nu wil je natuurlijk weten: wat doe ik tegen die breinveroudering? Heel veel, gelukkig. Het brein wordt graag aan het werk gezet. Denk aan nieuwe dingen leren zoals een taal of programmeren, maar ook spellen zoals kruiswoordraadsels of schaken kunnen het brein extra gezond houden. Lezen en schrijven schijnt ook veel te betekenen voor je hersens.

Daarnaast is gezonde voeding belangrijk, dus lekker veel bladgroenten, bessen, volkoren producten en noten, en juist wat minder kaas, frituursnacks, snoep en rood vlees. The usual suspects dus. Je kunt vast wel raden wat de andere twee dingen zijn waarmee je je brein tevreden en gezond houdt: zeven tot negen uur per nacht goed slapen en regelmatig bewegen. Vooral wandelen, fietsen en zwemmen zou de bloedtoevoer naar de hersenen verbeteren. Verder helpen ook sociale contacten en het verminderen van stress.

Het algemeen bekende gezonde leven dus, dat is hoe je je hersens tevreden houdt en het verouderingsproces tegenwerkt. We hebben blijkbaar allemaal wat in te halen op dit gebied.