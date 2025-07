Wereld Hersendag, zo houd je je brein gezond

2. Train je geheugen

Dat Omroep Max is met zijn boodschappenlijstje echt zo gek nog niet. In een wereld waarin we weten dat we alles kunnen opzoeken: van de foto’s van ons eten op vakantie tot wetenschappelijke feitjes, zijn we geneigd ons brein wat lui te maken. Je hoeft het niet op te slaan, je moet alleen weten waar je het kunt vinden, denken veel mensen. Hoewel moderne technologie ons dat zeker makkelijk maakt, is het toch aan te raden je geheugen te blijven trainen. En dan komen we toch weer bij dat boodschappenlijstje, al schijnt het ook goed te zijn om telefoonnummers uit je hoofd te leren. Ook handig voor als je in nood bent.

3. Gebruik je andere hand

Het is een vreemd advies maar het schijnt heel effectief te zijn: je andere hand te gebruiken om iets op te schrijven of je tanden te poetsen. Je doet even iets wat je normaal niet doet en dat prikkelt het brein. Ook kun je bijvoorbeeld eens een andere route kiezen naar je werk of een ander apparaat gebruiken in de sportschool: afwisseling is fantastisch voor je hersens om te zorgen dat ze niet in een soort automatische piloot schieten.

4. Leer iets nieuws

Duolingo, Coursera of gewoon een muziekinstrument pakken: probeer te investeren in het leren van iets nieuws. Zeker als je baan bijvoorbeeld niet zo heel veel uitdaging biedt, kan het helpen om jezelf elke dag iets nieuws te leren. Misschien ben je er wel heel goed in of iets toch veel leuker om te doen dan je dacht.