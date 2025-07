5 tips om geld te besparen op treinkaartjes

De NS wil treinkaartjes het komende jaar weer verhogen. Misschien komt er wel 9 procent op de prijs bij, terwijl treinreizen de afgelopen jaren al heel veel duurder is geworden. Het beginnen inmiddels bijna Britse prijzen te worden en dat is stimuleert bepaald niet om de duurzame keuze te maken met de trein te gaan. Gelukkig kun je wel geld besparen op treinkaartjes: dit zijn de beste manieren om dat te doen.

Kies voor Dal Voordeel

Het Dal Voordeel-abonnement is een zege in een wereld vol dure treinkaartjes. Dit abonnement beloont mensen die buiten de spits reizen met 40 procent korting op treinkaartjes. Op feestdagen en in het weekend is het de hele dag geldig. Je krijgt bovendien ook 40 procent samenreiskorting voor drie mensen waarmee je reist. Het abonnement kost 5,95 euro en dat maakt het in veel gevallen al voordeliger als je een keer retourreist per maand.

Ga voor dagkaarten

Bij Albert Heijn, Kruidvat en HEMA kwam het in de afgelopen jaren veelvuldig voor dat er goedkopere dagkaartjes voor de trein werden verkocht. Het is vaak te koop voor zo’n 20 euro, in plaats van de 60 euro die NS vraagt voor een dagkaart. Zeker als je een lange afstand reist of veel verschillende treinreizen maakt op dezelfde dag, dan kan dit treinkaartje aanzienlijk goedkoper zijn.

Check de NS-nieuwsbrief

De NS heeft zelf ook vaak kortingsacties en extraatjes, zoals in de zomer de weg = wegweken. Het leuke aan deze actie is dat je er vaak een goedkope upgrade mee krijgt voor de eerste klasse, of dat je een gratis koekje krijgt bij je Starbucks-koffie. Ook zijn er vaak meereistickets tegen een veel lagere prijs te krijgen, dus zeker als je met iemand anders reist, dan zijn dit dingen om in de gaten te houden. De weg = wegweken staan ook niet pontificaal op de site van de NS, dus hier biedt een abonnement op de nieuwsbrief echt meerwaarde.