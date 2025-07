Iedereen heeft PFAS in zijn bloed: maar wat betekent dat?

Recent kwam het groot in het nieuws: eieren van hobbykippen zitten vaak vol met PFAS, aldus het RIVM. Nu komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met het nieuws dat iedereen in Nederland al te veel PFAS in het bloed heeft. Wat is PFAS, hoe is het in ons lijf terechtgekomen en is het gevaarlijk?

PFAS: per- en polyfluoralkylstoffen

Iedereen in Nederland heeft PFAS in het bloed en bij bijna iedereen is het veel te veel. Het RIVM keek naar bloedmonsters uit 2016 en 2017 om tot deze ontdekking te komen: we kunnen dus stellen dat het niet van de laatste jaren is. Maar, wat is PFAS eigenlijk? PFAS zijn chemische stoffen: per- en polyfluoralkylstoffen. Er zijn er duizenden en ze hebben een gemene deler: ze breken niet af in de natuur.

Plastic is niet hetzelfde als PFAS, maar het heeft wel een verbond: PFAS zijn een groep waaronder ook polymeren vallen en plastic bestaat per definitie uit polymeren. Toch betekent het niet dat alle plastic ook PFAS bevat, maar het wordt wel vaak toegevoegd aan plastic om het vet- of waterafstotend te maken. Teflon is bovendien een bekende plastic/PFAS-combi: je kent het van antiaanbakpannen.