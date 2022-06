Wat een ruimtepak anno 2022 nodig heeft

NASA heeft een besluit genomen: het gaat niet zelf de nieuwe ruimtepakken maken voor de maanmissie. Dat is aan Axiom Space en Collins Aerospace. Het is een hele eer om deze pakken te mogen maken, want de aankomende Artemis-maanmisses zijn belangrijke missies voor NASA. Mede daarom is het zo jammer dat het maar niet wil lukken met de wet dress rehearsal van het materiaal van Artemis I.

Van Apollo naar Artemis Hopelijk gaat het beter met het materiaal dat de astronauten straks gaan dragen. Artemis III is de missie waarbij er ook daadwerkelijk astronauten voet op de maan zetten en die missie zal in 2025 vertrekken. Er moet dus druk ontwikkeld worden om de astronautenoutfits op tijd af te hebben. NASA kiest ook hier weer voor private bedrijven om te helpen en dat is verstandig: een ruimtepak anno 2022 is allang niet meer wat een ruimtepak uit de vorige grote maanmissie Apollo was. Bovendien heeft het zelf wel geprobeerd om een goed pak te maken, maar na vijftien jaar proberen legt het deze verantwoordelijkheid nu toch maar bij anderen.

Dure xEMU's Het schreef al eerder: "Het huidige schema van NASA is om de eerste twee vluchtklare xEMU's (Exploration Extravehicular Mobility Units) tegen november 2024 te produceren, maar het Agentschap staat voor grote uitdagingen om dit doel te bereiken. Dit schema omvat een vertraging van ongeveer 20 maanden bij de levering van de gepland ontwerp, verificatie en testpak, twee kwalificatiepakken, een ISS Demo-pak en twee maanvluchtpakken." "Deze vertragingen - toe te schrijven aan financieringstekorten, COVID-19-effecten en technische uitdagingen - hebben geen planningsmarge overgelaten voor levering van de twee vluchtklare xEMU's. Gezien de integratie-eisen zouden de pakken op zijn vroegst pas klaar zijn om te vliegen in april 2025. Bovendien zal NASA, tegen de tijd dat twee vluchtklare xEMU's beschikbaar zijn, meer dan miljard dollar aan de ontwikkeling en assemblage van zijn ruimtepakken van de volgende generatie." Reden dus om voor anderen te kiezen.

Astronautenpak Collins heeft NASA eerder al geholpen met het samenstellen van de pakken, waardoor dat een logische keuze is, terwijl Axiom Space wat nieuwer is. Nu hebben de bedrijven 3,5 miljard dollar om een nieuw pak te maken. Het is al een uitdaging om een goed, modern exemplaar te maken, maar er moeten veel verschillende groottes worden gemaakt. Er zijn mannen en vrouwen op deze missie en NASA zou graag zien dat de astronauten een pak aan hebben dat echt bij ze past, in plaats van waar ze in zwemmen.

Een ruimtepak zit vrij ingewikkeld in elkaar als je kijkt naar materiaal. Er is een binnenpak dat kan koelen via een watersysteem en het buitenpak is zowel bestand tegen hitte als tegen extreme kou. Het moet stevig materiaal zijn dat tegen het ruimtevacuum kan. Daarom heeft het ook veel lagen: een stuk of 20, van allerlei verschillende materialen: teflon, aluminium, Mylar, nylon en Dacron. In de onderstaande afbeelding zie je wat NASA allemaal verwacht van de nieuwe pakken ten opzichte van de huidige exemplaren.

xPLSS Dan is er nog iets belangrijks wat de ruimtepakken moderner moet maken, namelijk betere technologie om te kunnen communiceren. Immers moet je vanuit een ruimtepak kunnen praten met je collega’s en de mensen op aarde. Daar zit dus ook een uitdaging, namelijk om de audio en de microfoons goed te laten werken en te moderniseren. Het belangrijkste onderdeel is echter de rugzak, die ook meteen het duurst is. Hierin zit namelijk de xPLSS (Exploration Portable Life-Support Subsystem), het levensondersteunende systeem van een astronaut buiten het ruimtevaartuig. De xPLSS voorziet de astronaut van zuurstof en verwijdert kooldioxide, geuren en vochtigheid die zich ophopen in het pak. De xPLSS helpt ook om de lichaamstemperatuur op peil te houden door een ventilator op te nemen om te circuleren zuurstof. Met een sterk gecomprimeerde reeks technologieën is de xPLSS het meest complexe en duurste onderdeel van de xEMU." Werk aan de winkel dus! De pakken moeten immers in 2025 af zijn.