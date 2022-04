NASA worstelt met Artemis 1: test niet volbracht

De wet dress-oefening die NASA afgelopen weekend had gepland met Artemis 1 heeft niet geleid tot het resultaat wat de ruimte-organisatie hoopte. Aan de andere kant, om met de woorden van NASA te spreken: dit is waarom er getest wordt. Het was de bedoeling dat de lanceringsraket Artemis 1 volledig werd getankt (en uiteindelijk weer werd geleegd) en dat de countdown werd geoefend, maar uiteindelijk zorgde een schuifje of klepje ervoor dat niet alles kon doorgaan.

Artemis I Artemis I kan dus nog niet worden gelanceerd, want eerst moet de test helemaal goed gaan. Ook al zijn er geen mensen aan boord, de missie van Artemis I alleen al kost 3,7 miljard euro. Het zou daarmee de duurste raket zijn die ooit werd gebouwd. Er moeten veel veiligheidsmaatregelen worden getroffen, want het zal niet de eerste keer zijn dat er brand ontstaat op een lanceerplatform. De zogeheten wet dress-oefening met Artemis I is een soort generale repetitie om eventueel fouten op te sporen en lanceerprocedures te simuleren, zodat de uiteindelijk lancering op rolletjes verloopt. Het zou in eerste instantie zondag plaatsvinden, maar dat werd uiteindelijk maandag. Zondag startte NASA wel met een testprocedure, maar toen bleek dat de draagraket geen druk had. Die druk is belangrijk omdat er geen gevaarlijke gassen vrij moeten komen (er wordt namelijk zo’n 2649.78825 liter aan cryogene brandstof ingestopt. Dit zorgde dat de oefening zondag niet kon doorgaan, wat misschien ook wel beter was, gezien vier blikseminslagen die die dag plaatsvonden.

Kennedy Space Center Toen was het plan om snel aan een oplossing te werken om maandag alsnog voor de wet dress-oefening te kunnen gaan. Op Kennedy Space Center stond de meer dan 100 meter hoge raket te wachten op de tankbeurt, maar helaas. Er was een klepje dat vastzat op het grondgedeelte van de lanceringsraket en daardoor moest de vloeibare zuurstof die er al in zat weer worden teruggetankt. Het klepje bevindt zich 49 meter boven de grond en dat maakt het geen heel makkelijk te bereiken locatie. NASA geeft aan in een statement: “"Gezien de tijd die het kost om het probleem op te lossen en de teams het einde van hun dienst naderden, deed onze lanceringsdirecteur de oproep om de test voor vandaag te stoppen. Een team zal het probleem op het pad onderzoeken en een ander team kijkt naar de beschikbaarheid en de tijd die nodig zijn om de systemen om te draaien, voordat we iets kunnen zeggen over hoe nu verder.”

Eerste vrouw op de maan Een flinke domper, maar het is uiteraard beter om dit nu te ontdekken dan wanneer het te laat is. Artemis 1 is zo belangrijk, omdat het de eerste missie is die ons als mensheid weer naar de maan moet gaan brengen. Er zitten nog geen mensen op de vlucht die Artemis 1 doet, maar de raket doet belangrijk werk voor wanneer er wél met mensen naar de maan wordt gevlogen (met Artemis III om precies te zijn). Wanneer Artemis 1 zal vertrekken is nog niet officieel bevestigd, maar NASA streeft naar een lanceermoment in mei. Dat heeft echter niet alleen te maken met de goede functionaliteit van de raket, maar ook met de weersomstandigheden. Bovendien weten we na alle oefenperikelen niet wanneer NASA nu alsnog de wet dress-oefening laat plaatsvinden. Dat zal uiteindelijk ook invloed hebben op het gebruik van het Space Launch System en dus de echte start van de nieuwe maanmissie die uiteindelijk moet zorgen voor de eerste vrouw op de maan én de eerste zwarte persoon op de maan.