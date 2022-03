​Space Launch System: NASA maakt indruk met giga maanraket

Het is een monsterproject: de maanraket die tot de eerste nieuwe maanmissie behoort. Artemis 1 staat eindelijk klaar voor zijn ‘wet dress’-oefening, waarbij hij voor het eerst in vol ornaat is getoond. Het is een kolos, die straks moet mogelijk maken dat we weer naar die bijzondere maan kunnen reizen. En: Eddie Vedder is er ook bij.

De maanraket die NASA in april of mei de lucht in wil gaan schieten, is bepaald niet klein. Hij is met 111 meter zelfs hoger dan het vrijheidsbeeld, of, dichterbij huis, de Martinitoren in Groningen. De Dom in Utrecht is net een meter hoger. Het in beweging brengen van deze raket, ook al is het slechts voor de eerste tests, is dus al een missie op zich. De raket is nu klaargezet op zijn lanceerlocatie in Cape Canaveral in Florida. Deze raket zal geen astronauten meenemen naar de maan, maar is bedoeld om eerst wat voorwerk te doen. De raket heet ook wel Space Launch System en bevat aan de bovenkant Orion. Orion is het ruimtevaartuig dat het uiteindelijk allemaal moet gaan doen.

Eddie, de frontman van Pearl Jam, heeft vooralsnog geen ambities om astronaut te worden op de maanmissie (daar zijn al 18 dames en heren voor uitgekozen), maar wel werd zijn muziek gebruikt door NASA om extra aandacht te vragen voor de belangrijke Artemis-missie. In een speciale videoclip die werd gemaakt om zowel Eddie als artiest als Artemis als project in het zonnetje te zetten, zien we allerlei spectaculaire beelden voorbij komen van wat is geweest, maar ook wat komen gaat.

Artemis 1

Die ‘wet dress’-oefening betekent dat de raket wordt gevuld met vloeibare brandstof: een zeer gevaarlijk karwei waarbij niets mag misgaan. De brandstof is enorm licht ontvlambaar en elke fout kan sowieso zorgen voor een enorme ramp met het miljarden kostende apparaat. En dat niet alleen, want het zou ook betekenen dat de Artemis 1-missie vertraging oploopt, wat ook zijn invloed heeft op de andere Artemis-missies waar we al zo lang naar uitkijken. Die wet dress-oefening duurt ook nog wel even: de verwachting is dat daar op 3 april mee wordt gestart (en het neemt ongeveer 2 dagen in beslag). In totaal is er 8 uur nodig om de raket te vullen (dat van de Space Shuttle was slechts 2,5 uur).

De rit van de opslag van de raket naar het lanceerplatform is overigens maar 4 mijl geweest (6,4 kilometer) en duurde ongeveer 11 uur (!). Maar nu hij eenmaal staat, kan NASA met allerlei tests beginnen. Zo moet het zelfs uitproberen wat er moet gebeuren als het allemaal niet kan doorgaan, of hoe het gaat met de countdown en hoe ze de aftelklok moeten resetten. De wet dress-oefening is pas helemaal klaar als de brandstof weer uit de raket is ‘getankt’.

Spannende tijden dus voor NASA, maar ook voor ons als mensheid. Dat Orion-ruimtevaartuig moet straks namelijk ook mensen naar.. Mars gaan brengen.