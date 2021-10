​Wat de maanmissie van NASA in februari 2022 inhoudt

NASA is veel in het nieuws de afgelopen dagen, want een lancering die komende maand zou zijn, wordt nu uitgesteld naar februari. Als het dan maar doorgaat en goed gaat, want de lancering heeft alles te maken met de missie naar de Maan die NASA op de agenda heeft. Sterker nog, de Orion-capsule gaat ook vast naar de Maan.

Orion naar de Maan Orion vliegt in februari 2022 (als het goed is) richting de Maan. Het is een onbemande missie die de voorbereidingen moet treffen voor een bemande missie naar die grote maan met al zijn kraters. Voor Orion moet de maan een peuleschil zijn: het is uiteindelijk de bedoeling dat het ruimtevaartuig veel dieper ons zonnestelsel in duikt. Wie weet komt hij zelfs die tweede planeet Mars tegen? Vooralsnog doet Orion het rustig aan: in februari gaat hij richting de Maan. Het idee is dat hij daarna ook bemande ruimtereizen naar Mars mogelijk moet gaan maken. Orion is de pionier: die moet het allemaal vast gaan bekijken zonder bemanning, zodat we hopelijk op plekken in de ruimte kunnen komen met bemanning. Kortom, de druk op de schouders van Orion is groot.

Artemis 1 Tijdens de Artemis 1-missie, zoals Orions vlucht heet, vliegt hij verder dan enig vaartuig dat voor mensen is gebouwd ooit heeft gevlogen. Het reist 280.000 mijl van de aarde: duizenden kilometers voorbij de maan in de loop van een missie van ongeveer drie weken. Orion zal langer in de ruimte blijven dan enig ander schip voor astronauten heeft gedaan zonder aan te meren in een ruimtestation en sneller en heter dan ooit tevoren naar huis terug te keren. "Dit is een missie die echt zal doen wat nog niet is gedaan en zal leren wat niet bekend is", zegt Mike Sarafin, Artemis I-missiemanager op het NASA-hoofdkwartier in Washington. "Het zal een pad banen dat mensen zullen volgen op de volgende Orion-vlucht, waarbij de randen van de envelop worden verlegd om zich voor te bereiden op die missie."

Space Launch System Orion is laatst met succes op de Space Launch System-raket bevestigd en dat is wat NASA betreft het begin van een nieuw tijdperk. Eentje waarin we als mensheid steeds meer leren over ons zonnestelsel. Hoe spannend dat ook klinkt, gaat dat allemaal natuurlijk zo’n vaart niet. Het blijft ruimtevaart en dat is altijd een uitdaging: lanceringen worden vaak uitgesteld, door de tech die toch niet meewerkt, door het weer en zelfs door politieke spelletjes. Het voordeel aan Orion is dat er geen mensen aan boord zijn, waardoor de verwachting is dat de lancering in februari wel reëel is. Hij wordt na lancering via de Space Launch System-raket in een baan om de Maan gebracht. Allemaal om de bemande missie naar de Maan genaamd Artemis mogelijk te maken. Artemis is vooral een bekend programma omdat het betekent dat de eerste vrouw voet op de maan zet én de eerste zwarte persoon. Sowieso zijn er aan boord veel vrouwen, wat een groot verschil is met hoe moeilijk vrouwelijke astronauten het hadden in de vorige eeuw.

Mijlpaal voor aardbewoners We zijn inmiddels trouwens al vijftig jaar niet op de Maan geweest, dus als het eenmaal plaatsvindt -over een paar jaar-, dan is het sowieso een bijzondere mijlpaal voor ons aardbewoners. Maar nu eerst zorgen dat Orion er zonder aardbewoners goed en wel kan komen. Wordt vervolgd in februari 2022.