​Blue Origin klaagt NASA aan om maanmissie

De maanmissie Artemis van NASA heeft al vertraging opgelopen door het coronavirus en wat financiële strubbelingen, waarschijnlijk komt daar nog meer vertraging bovenop. Blue Origin-mascotte Jeff Bezos klaagt de ruimteorganisatie aan om het Maanlandercontract.

Blue Origin De reden van de aanklacht is dat Blue Origin wilde bijdragen in het maanlanderproject, maar Elon Musks SpaceX er met de winst vandoor ging. Door de rechtszaak wordt het contract met SpaceX tijdelijk on stilgelegd en zal Artemis waarschijnlijk nog langer op zich laten wachten. De kans dat we in 2024 mensen op de maan krijgen, dat lijkt steeds verder weg. Heeft Blue Origin een poot om op te staan is de vraag. Het vindt dat NASA op onwettige en ongepaste wijze naar de voorstellen heeft gekeken. Het idee voor Blue Moon, het landingssysteem van Blue Origin, werd opzij geschoven door NASA. Nu kostte dat ook 5,9 miljard dollar, tegenover 2,9 miljard dollar voor SpaceX’s Starship-voorstel. NASA kon er echt maar één kiezen, want meer geld was er niet, geeft het zelf aan.

NASA en SpaceX Blue Origin is het er niet mee eens. Het vindt dat NASA aanpassingen aan het programma had moeten doen of het zelfs helemaal had moeten annuleren, toen het wist dat het onvoldoende fondsen zou hebben om twee contracten te kiezen. Het beticht NASA er bovendien van dat NASA stiekem met SpaceX zou hebben overlegd. In dat laatste heeft een Amerikaanse staatsorganisatie Jeff Bezos en consorten eerder al ongelijk gegeven, maar het zit ze blijkbaar nog steeds niet lekker. Toen was het contract met SpaceX al 95 dagen uitgesteld, dus dat zal nu, nu het naar een hogere rechter gaat, waarschijnlijk nog langer zijn. Eigenlijk is het dus niet alleen vervelend voor NASA, maar ook voor SpaceX, dat indirect enorm veel last heeft van dit gesteggel dat eigenlijk weinig met SpaceX te maken heeft. Het lijkt ook een moeilijke zaak om te bewijzen, omdat het gaat om besluitvorming binnen een organisatie.

Eerste vrouw op de maan Tegelijkertijd moet Jeff Bezos ook voor iets anders oppassen: hij houdt hiermee namelijk ook tegen dat de eerste vrouw voet zet op de maan en dat zal hem niet in dank worden afgenomen. Deze rechtszaak aan het adres van NASA zou zomaar eens in Bezos’ eigen gezicht kunnen ontploffen. Als dat maar niet in de ruimte gebeurt, want daar is al genoeg rondslingerend afval.